In direttaDa Salerno al Cilento allarme maltempo: frane e allagamenti, notte di emergenza
Cronaca

Sala Consilina in lutto: addio ad Anna Boffa, docente dell’Istituto “Cicerone” morta a soli 36 anni

Tragedia nel Vallo di Diano e a Postiglione per la prematura scomparsa della giovane insegnante. La Procura ha disposto accertamenti per chiarire le cause del decesso avvenuto all'ospedale "Ruggi" di Salerno

Erminio Cioffi
Sala Consilina in lutto: addio ad Anna Boffa, docente dell'Istituto "Cicerone" morta a soli 36 anni
1 min di lettura

Dolore e commozione all’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina per la prematura scomparsa di Anna Boffa, 36 anni, originaria di Postiglione e insegnante nella scuola valdianese da circa due anni.

Un tragico epilogo all’ospedale di Salerno

La giovane docente è deceduta all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove era ricoverata da alcuni giorni. Il decesso sarebbe sopraggiunto in seguito a complicazioni probabilmente legate all’assunzione di un farmaco. La Procura ha disposto gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte.

Il ricordo delle comunità di Sala Consilina e Postiglione

Anna lascia un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla. Una vita spezzata troppo presto, che oggi unisce nel dolore due comunità.

Continua a leggerePneumatici da neve e catene sui rilievi del Cilento: regole, multe e consigliLeggi l'articolo →Continua a leggerePolla, picchia la moglie nonostante il divieto: arrestato dai CarabinieriLeggi l'articolo →Continua a leggerePanchine viola a Polla: quattro installazioni nelle scuoleLeggi l'articolo →
Argomenti
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità