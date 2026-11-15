Sala Consilina in lutto: addio ad Anna Boffa, docente dell’Istituto “Cicerone” morta a soli 36 anni

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Dolore e commozione all’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina per la prematura scomparsa di Anna Boffa, 36 anni, originaria di Postiglione e insegnante nella scuola valdianese da circa due anni.

Un tragico epilogo all’ospedale di Salerno

La giovane docente è deceduta all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove era ricoverata da alcuni giorni. Il decesso sarebbe sopraggiunto in seguito a complicazioni probabilmente legate all’assunzione di un farmaco. La Procura ha disposto gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte.

Il ricordo delle comunità di Sala Consilina e Postiglione

Anna lascia un ricordo profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla. Una vita spezzata troppo presto, che oggi unisce nel dolore due comunità.