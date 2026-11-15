Agropoli, omicidio Walter Avallone: blitz dei Ris a Battipaglia

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I carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) hanno eseguito un’ispezione mirata all’interno del Centro direzionale “Pastena” di Battipaglia, in via Rosa Jemma, imprimendo una nuova accelerazione all’inchiesta sulla morte di Walter Avallone. L’operazione, su cui la Procura di Vallo della Lucania mantiene il massimo riserbo, punta a individuare elementi decisivi per ricostruire il movente dell’agguato avvenuto lo scorso 13 ottobre nel parcheggio della baia di Trentova, ad Agropoli.

Il blitz a Battipaglia e il mistero dei due borsoni

L’intervento degli uomini della Scientifica negli uffici battipagliesi si concentra sulla ricerca di documentazione specifica. Secondo quanto emerge dagli ambienti investigativi, le carte acquisite potrebbero chiarire:

Gli ultimi affari e i contatti recenti del vigilante 55enne originario di Eboli.

Le sue più recenti attività professionali.

Il contenuto dei due borsoni sottratti dal bagagliaio della sua auto subito dopo il delitto.

Le telecamere di videosorveglianza della zona di Trentova avevano infatti ripreso l’assassino mentre, dopo aver esploso il colpo mortale dal lato passeggero della Ford B-Max bianca della vittima, prelevava le due borse prima di allontanarsi a piedi. Comprendere cosa ci fosse al loro interno è ritenuto fondamentale per capire perché il killer abbia avuto l’urgenza di portarle via, facendo sparire insieme ad esse anche l’arma del delitto e il telefono cellulare di Avallone, tuttora introvabili.

La ricostruzione dell’agguato ad Agropoli

A poco più di un mese dai fatti, il lavoro congiunto dei carabinieri della compagnia di Agropoli e del Comando Provinciale di Salerno ha permesso di fissare diversi punti fermi nella dinamica dell’esecuzione.

I risultati dell’autopsia e le telecamere

L’esame autoptico ha confermato che Walter Avallone è stato ucciso da un singolo colpo di pistola calibro 7.65, esploso a distanza ravvicinata. La posizione dello sparo indica che l’omicida si trovava già all’interno dell’abitacolo con la vittima e che quest’ultima lo conosceva.

Parallelamente, l’analisi incrociata dei filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza comunali e privati ha consentito agli inquirenti di delineare con maggiore nitidezza il volto del presunto responsabile, attualmente in fase di formale identificazione.

La pista dei complici e il percorso di fuga

Le attività investigative non riguardano esclusivamente l’esecutore materiale. I militari stanno tracciando l’intero tragitto di fuga dalla baia di Trentova verso la zona di via Belvedere. L’ipotesi al vaglio è che uno o più complici abbiano atteso il killer nelle vicinanze per garantirgli supporto logistico e copertura subito dopo l’omicidio.

Le indagini nel basso Cilento: la trasferta a Sapri e Vibonati

Un altro fronte aperto dagli investigatori riguarda gli spostamenti lavorativi di Avallone nel sud della provincia di Salerno nei giorni immediatamente precedenti al 13 ottobre. Nei giorni successivi all’agguato, i carabinieri avevano già posto sotto sequestro la stanza di un bed & breakfast a Vibonati.

La struttura veniva utilizzata dal 55enne come punto d’appoggio durante i turni di vigilanza ai treni merci presso la stazione ferroviaria di Sapri. L’obiettivo degli accertamenti è verificare se l’uomo abbia avuto incontri sospetti o contatti anomali nel basso Cilento prima di fare rientro verso Agropoli. L’ispezione tecnica dei Ris a Battipaglia si inserisce quindi in un quadro investigativo complesso, mirato a collegare gli indizi raccolti sulla scena del crimine con la rete relazionale e lavorativa della vittima.