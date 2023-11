Al via la stagione teatrale della “Provvidenza” di Vallo della Lucania, si parte con Gino Rivieccio

Il prossimo 17 novembre prenderà il via ufficialmente la nuova stagione teatrale 2023-24 – curata dal direttore artistico Don Mario Bamonte – del CineTeatro “La Provvidenza” che sarà ricca di emozioni e di grandi nomi. S’inizia con lo spettacolo, scritto e diretto da Gino Rivieccio “Da cosa nasce cosa”, per poi continuare fino al 25 aprile con la rappresentazione finale della rassegna con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino.

La trama dello spettacolo di Gino Rivieccio

Gli accadimenti degli ultimi due anni non possono passare inosservati. I cambiamenti sociali ed economici, quelli climatici, per non parlare di quelli umorali, hanno fatto si che la nostra vita cambiasse repentinamente. Senza contare il Covid che ha mutato il nostro stile di vita facendoci chiudere dietro le imposte della diffidenza e dell’isolamento.

Ma è sul virus della stupidità e della insulsaggine imbevuta di follia contro il quale non c’è nessun vaccino, che Gino Rivieccio in questo suo monologo teatrale batte l’accento. Un virus che sembra aver ottenebrato le menti anche di chi dovrebbe governare il mondo. Con la consueta ironia e con il garbo e la misura che caratterizzano i suoi spettacoli, il comico napoletano in “ Da cosa nasce Cosa “ ci porta a sorridere e a riflettere collegando i vari argomenti che affronta come un bambino che trascina le carrozze del trenino legate da un filo sottilissimo. Lui è un capotreno istrionico che sa sottolineare anche con dei francobolli musicali e con il supporto di tre vocalist, le varie fasi dello show. In scena al pianoforte il maestro Marco Ciardiello.

Il cartellone 2023-24

Il cartellone 2023-24 proseguire giovedì 7 dicembre con Carlo Buccirosso in “Il vedovo allegro”; venerdì 19 gennaio, Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò porteranno in scena “Lezioni di napoletanità”, gli spettacoli proseguiranno venerdì 16 febbraio, con Maurizio Casagrande in “Il viaggio di papà”. Venerdì 08 marzo, sarà la volta di Antonio Milo (il brigadiere del commissario Ricciardi), Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra “Mettici la mano”, mercoledì 20 marzo calcherà il palco de “La Provvidenza” Francesco Paolantoni con il suo spettacolo “O Tello, o…io!”. Concluderanno la stagione teatrale, giovedì 25 aprile, Francesco di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino in “Premiata Pasticceria Bellavista”, uno spettacolo di Vincenzo Salemme.

L’inizio degli spettacoli è previsto sempre per le ore 20.45