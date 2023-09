“Cineteatro La Provvidenza”: ecco il programma della nuova stagione teatrale

Riapre i battenti, dopo il successo della passata stagione teatrale, il cineteatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania. Il prossimo 17 novembre, infatti, prenderà il via ufficialmente la nuova stagione teatrale 2023-24 – curata dal direttore artistico Don Mario Bamonte – del CineTeatro “La Provvidenza” che sarà ricca di emozioni e di grandi nomi. S’inizia con lo spettacolo di Gino Rivieccio per poi continuare fino al 25 aprile con la rappresentazione finale della rassegna con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino.

Ecco il Cartellone della stagione teatrale del CineTeatro La Provvidenza 2023/24

Ad aprire la stagione sarà Gino Rivieccio con lo spettacolo “Da cosa nasce cosa”, venerdì 17 dicembre.

A seguire, giovedì 07 dicembre, Carlo Buccirosso in “Il vedovo allegro”; venerdì 19 gennaio, Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò porteranno in scena “Lezioni di napoletanità”, gli spettacoli proseguiranno venerdì 16 febbraio, con Maurizio Casagrande in “Il viaggio di papà”. Venerdì 08 marzo, sarà la volta di Antonio Milo (il brigadiere del commissario Ricciardi), Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra “Mettici la mano”, mercoledì 20 marzo calcherà il palco de “La Provvidenza” Francesco Paolantoni con il suo spettacolo “O Tello, o…io!”.

Concluderanno la stagione teatrale, giovedì 25 aprile, Francesco di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino in “Premiata Pasticceria Bellavista”, uno spettacolo di Vincenzo Salemme.

L’inizio degli spettacoli è previsto sempre per le ore 20.45

Le informazioni per i tagliandi e gli abbonamenti

Gli abbonati dell’ultima stagione potranno esercitare il diritto di prelazione da lunedì 18 a sabato 30 settembre. Mentre la campagna abbonamenti partirà da lunedì 02 ottobre. Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30 e martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30.