Vallo della Lucania: auto si ribalta nei pressi del seminario. Anche il vescovo in soccorso

Paura nel pomeriggio di ieri a Vallo della Lucania per una donna di 47 anni che ha perso il controllo della sua Fiat Panda, ribaltandosi in via Ferruccio Parri. Il fatto è avvenuto poco dopo una curva, nei pressi del Seminario Diocesano dove era in corso la Festa degli Oratori.

Soccorritori e Forze dell’Ordine sul posto

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania che hanno trasportato la donna, originaria di Lustra, al Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del locale Reparto Territoriale, gli agenti della Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania.

Il Vescovo Calvosa in visita alla ferita

Appresa la notizia del ribaltamento, direttamente dal Seminario Diocesano dove si trovava per la Festa degli Oratori, è giunto sul posto anche il Vescovo Calvosa per sincerarsi delle condizioni della malcapitata e porgerle il suo sostegno.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Al vaglio degli inquirenti diverse ipotesi.