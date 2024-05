Eboli: Eppure, Forse. No words. Icatt ‘24 «Le chiacchiere stanno a zero»

“Gatti di popolo” la compagnia teatrale dell’Icatt porta in scena uno spettacolo originale, scritto e diretto da Marco dell’Acqua.

Lo spettacolo

Il chiarore della luce naturale della sera, il silenzio intorno, tanta emozione mista a paura. Alla vigilia della Festa dei Lavoratori uno spettacolo teatrale unico nel suo genere è stato portato in scena dagli ospiti dell’Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze e Alcolismo di Eboli e il Castello Colonna di Eboli ha accolto per una sera circa una cinquantina di Rotariani, autorità politiche e rappresentanti delle istituzioni.

Un evento che ha fatto del coraggio, del riscatto e della resilienza i suoi punti di forza, dove l’emozione dei presenti è stata davvero incredibile.

Un viaggio emotivo

Un vero e proprio viaggio emotivo, tra una gestualità importante e parole ad effetto, gli ospiti dell’ICATT di Eboli, coordinati da Marco Dell’Acqua, che ha curato testi e regia, hanno lavorato per mesi per offrire ai presenti un lavoro che è stato un vero successo e che ha avuto la capacità di interrogare e anche di emozionare.

La musica, curata da Osvaldo Costabile e Fabio Ciataparrone, ha ulteriormente arricchito l’esperienza, intrecciando melodie che amplificavano ogni momento di gioia, di tensione, di dolore.

A rendere possibile la serata e la performance teatrale il Rotary distretto 2101 con il Governatore dottor Ugo Oliviero, l’architetto Francesca Spera Presidente del Rotary Club di Eboli e l’avvocato Gaetano Pastore per il Rotary dell’Area Salernitana.

L’amministrazione penitenziaria

Prezioso l’impegno e il contributo dell’amministrazione penitenziaria coordinata dalla direttrice dell’Istituto Concetta Felaco e dalla dottoressa Monica Faiella, Funzionario Socio Pedagogico.

Hanno preso parte all’appuntamento don Roberto Faccenda, i consiglieri regionali Franco Picarone e Michele Cammarano, il consigliere provinciale Filomena Rosamilia e alcuni dei volontari che quotidianamente operano presso l’istituto.