Accoltellamento sul lungomare di Salerno: ferito un giovane. Individuato l’aggressore

Ieri pomeriggio, un episodio di violenza si è verificato lungomare di Salerno. Una lite tra due giovani sarebbe degenerata in un accoltellamento, con un ferito e un arrestato.

La dinamica dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi tra due ragazzi. Al culmine della discussione, uno dei due avrebbe estratto un coltello colpendo l’altro alla nuca. La vittima, ferita, è stata soccorsa tempestivamente dai passanti che hanno allertato i poliziotti

Intervento delle forze dell’ordine e soccorsi

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare l’aggressore. Grazie alla descrizione fornita da alcuni testimoni, l’uomo è stato individuato e arrestato poco dopo.

Aggressore arrestato e refurtiva recuperata

L’aggressore, un cittadino extracomunitario, è stato individuato e portato in commissariato. Dagli accertamenti è emerso che poco prima dell’accoltellamento l’uomo si era recato in un negozio di ferramenta, dove avrebbe portato via alcuni coltelli, tra cui quello utilizzato per ferire il giovane. La refurtiva è stata recuperata e sequestrata.