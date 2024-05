Stillafest: un festival unico per celebrare l’acqua a Pertosa-Auletta

Dalle suggestive Grotte di Pertosa-Auletta, nasce Stillafest, il primo Festival Nazionale di Scienze, Ambiente e Filosofia dell’Acqua. Un evento unico nel suo genere che si terrà dal 7 al 9 giugno 2024, con un’anteprima il 31 maggio, per celebrare la preziosa risorsa idrica e riflettere sul suo ruolo fondamentale per la vita sulla Terra.

Un connubio di cultura e scienza

Stillafest non è solo un festival scientifico, ma un vero e proprio connubio di cultura, arte e natura. Convegni, talk, laboratori didattici e performance artistiche si alterneranno per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente. Esperti, studiosi e docenti universitari dialogheranno con il pubblico sul tema dell’acqua, esplorando le sue diverse sfaccettature: dalla sua importanza per l’ecosistema alla sua gestione sostenibile, fino al suo valore simbolico nella storia e nella cultura.

Un’immersione nella bellezza

Oltre ai convegni e ai laboratori, Stillafest offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nella bellezza del territorio circostante. Le Grotte di Pertosa-Auletta, con i loro spettacolari stalattiti e stalagmiti, saranno il cuore pulsante del festival. Ma sarà possibile visitare anche il Museo Speleo-Archeologico, il Museo del Suolo di Pertosa, la Centrale Idroelettrica di Pertosa e il Battistero Paleocristiano di San Giovanni in fonti a Padula.

Un evento per tutti

Stillafest è un evento pensato per tutti, grandi e piccini. Le famiglie potranno partecipare a laboratori didattici divertenti e istruttivi, mentre gli appassionati di arte e cultura potranno godersi le performance artistiche e le mostre in programma. Non mancheranno inoltre concerti con artisti di fama internazionale e locale, dj set a tema “Water Vibes” e momenti di degustazione di prodotti tipici locali