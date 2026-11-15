Cronaca

Incidente stradale a Campagna: tre feriti in località Castrullo, trasportati all’ospedale di Eboli

Incidente stradale tra due auto a Campagna, in località Castrullo. Soccorsi dal 118 e dalla Vopi tre feriti, trasferiti all'ospedale di Eboli.

Antonio Elia
Incidente stradale a Campagna: tre feriti in località Castrullo, trasportati all'ospedale di Eboli
1 min di letturaAggiornato il

Incidente stradale tra due autovetture in località Castrullo, nel territorio comunale di Campagna, nella Piana del Sele.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con i soccorritori della Pubblica Assistenza Vopi, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte nel sinistro.

Incidente a Campagna, i feriti

A essere soccorsi sono stati una ragazza di 21 anni e gli occupanti dell’altra vettura, un uomo e una donna. Dopo l’assistenza ricevuta sul luogo dello schianto, tutti e tre sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli per ulteriori accertamenti medici. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.

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