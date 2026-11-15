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Buccino, fermati due uomini per la morte di Lino Re: ucciso in casa durante una rapina a Milano

La svolta nelle indagini della Squadra Mobile: i due sospettati avrebbero ingannato l'anziano con la truffa del falso carabiniere prima di aggredirlo mortalmente. Cordoglio nella comunità salernitana

Erminio Cioffi
Buccino, fermati due uomini per la morte di Lino Re: ucciso in casa durante una rapina a Milano
2 min di lettura

Dolore e sconcerto a Buccino per la tragica morte di Nicola Luciano Re, conosciuto da tutti come Lino, pensionato di 92 anni originario del centro salernitano, deceduto a Milano dopo una violenta aggressione durante una rapina nella sua abitazione.

La scoperta e i soccorsi

L’anziano era stato trovato in fin di vita il 27 ottobre dalla figlia, arrivata per la consueta visita quotidiana nel suo appartamento di via Muratori, nel quartiere Porta Romana. Sul tavolo era rimasto il pranzo che non aveva avuto il tempo di consumare. Trasportato al Policlinico, è morto il giorno successivo per le gravi ferite riportate.

Dalla caduta accidentale alla svolta investigativa

Inizialmente si era ipotizzata una caduta accidentale, ma l’autopsia ha fatto emergere una realtà ben più drammatica: le lesioni craniche erano compatibili con una violenta aggressione.

La tecnica del “falso carabiniere”

Secondo la ricostruzione investigativa, i responsabili avrebbero utilizzato la tecnica del falso carabiniere, convincendo il 92enne a preparare gioielli e oggetti preziosi con il pretesto di un controllo. Quando l’anziano avrebbe reagito al tentativo di rapina, sarebbe stato colpito alla testa.

Il fermo dei sospettati

Nella serata di venerdì 13 novembre, la Squadra Mobile di Milano ha fermato due uomini di nazionalità egiziana, accusati a vario titolo di rapina aggravata e omicidio. Le indagini proseguono e le responsabilità dovranno essere accertate in sede giudiziaria.

L’ultimo saluto a Buccino

I funerali si erano già svolti il 30 ottobre nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Buccino, il paese dove era nato e al quale era profondamente legato.

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