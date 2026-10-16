BCC Magna Grecia sostiene le imprese locali: a Buccino il convegno su export e internazionalizzazione

Il tessuto imprenditoriale locale si prepara a un importante appuntamento dedicato alla crescita e allo sviluppo sui mercati internazionali. Giovedì 22 ottobre 2026, alle ore 17.00, l’Auditorium della BCC Magna Grecia di Buccino ospiterà il convegno dal titolo “Export e Internazionalizzazione delle Imprese”. L’evento si propone di offrire un quadro chiaro e operativo sulle risorse operative e finanziarie a disposizione delle aziende che intendono avviare o consolidare il proprio percorso di espansione oltre confine.

L’iniziativa, promossa dalla BCC Magna Grecia in stretta collaborazione con il Gruppo Bancario BCC Iccrea, SACE e SIMEST, mira a creare un ponte diretto tra le realtà produttive del territorio e i principali player nazionali della finanza agevolata e dell’assicurazione del credito.

Strumenti e opportunità per la competitività internazionale

L’incontro si rivolge a piccole e medie imprese, professionisti e tutti gli attori economici interessati a esplorare i meccanismi di accesso ai mercati esteri. Nel corso dei lavori, qualificati rappresentanti del Credito Cooperativo, di SACE e di SIMEST illustreranno nel dettaglio gli strumenti finanziari più efficaci, le garanzie statali, i finanziamenti agevolati e le soluzioni assicurative pensate per mitigare i rischi legati alle operazioni transfrontaliere.

Come sottolineato dagli organizzatori nell’invito ufficiale rivolto agli operatori e alla stampa, l’iniziativa rappresenta un’opportunità strategica:

«L’iniziativa è rivolta alle imprese del territorio e rappresenta un’importante occasione di approfondimento sugli strumenti finanziari, le garanzie e le opportunità a supporto dei processi di export e di apertura ai mercati internazionali, grazie al contributo di qualificati rappresentanti del Credito Cooperativo, di SACE e di SIMEST.»

Come partecipare all’evento

Il convegno rappresenta un momento di confronto fondamentale per sostenere la competitività e l’innovazione delle attività produttive della Campania e delle aree limitrofe. La partecipazione offre alle aziende la possibilità di interfacciarsi direttamente con esperti del settore e valutare percorsi personalizzati di internazionalizzazione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 17.00 presso l’Auditorium BCC Magna Grecia, situato nel comune di Buccino. L’ingresso è aperto alle imprese e agli operatori dell’informazione interessati a seguire i lavori.