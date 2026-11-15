Torre Orsaia: martedì l’addio a Stefano Cataldo, il 46enne morto in Tanzania

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Si terranno martedì 17 novembre, alle ore 14:30, presso la Chiesa di San Lorenzo Martire a Torre Orsaia i funerali di Stefano Cataldo, il 46enne originario di Torre Orsaia stroncato da un improvviso malore mentre si trovava in Tanzania per una missione umanitaria.

Prima delle esequie, sarà allestita la camera ardente, a partire dalle ore 11:00, presso l’aula consiliare comunale per consentire a tutti coloro che lo vorranno di lasciare al 46enne un ultimo saluto.

L’impegno umanitario in Tanzania

L’uomo, amato e stimato da tutti, operava in Tanzania per conto di un’organizzazione non governativa. Un impegno che lo vedeva schierato in prima persona in un progetto di assistenza focalizzato sulla tutela e sul supporto ai bambini. La solidarietà verso i più piccoli rappresentava una scelta di vita a cui Cataldo aveva dedicato tempo ed energie con profonda dedizione.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha lasciato nello sconforto i familiari e l’intera comunità locale dove il 46enne era molto conosciuto e stimato per la sua costante attività nel mondo del volontariato.