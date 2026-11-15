In direttaDa Salerno al Cilento allarme maltempo: frane e allagamenti, notte di emergenza
Attualità

Futani sostiene le famiglie: un bonus di 250 euro per i nuovi nati nel 2026

Il Comune di Futani lancia il "Bonus Nati in Paese 2026": un contributo una tantum di 250 euro per sostenere la natalità e contrastare lo spopolamento.

Antonio Pagano
Neonato
2 min di letturaCommenta

L’Amministrazione comunale di Futani, guidata dal sindaco Dario Trivelli, rinnova il proprio impegno a sostegno della comunità locale lanciando l’iniziativa “Bonus Nati in Paese 2026”. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle giovani famiglie residenti sul territorio in un momento unico e delicato come la nascita o l’arrivo di un figlio.

L’Ente ha stanziato un contributo economico una tantum del valore di 250 euro, destinato ai bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia comunitaria volta a promuovere la natalità, valorizzare il ruolo della famiglia e incoraggiare la permanenza dei giovani sul territorio, contrastando in modo diretto il fenomeno dello spopolamento nei piccoli centri.

Requisiti per accedere al contributo economico

Possono presentare l’istanza i genitori in possesso dei requisiti definiti nell’Avviso pubblico, tra i quali:

  • Residenza di almeno uno dei genitori nel Comune di Futani;
  • Iscrizione all’anagrafe comunale del minore;
  • Nascita o adozione del bambino avvenuta nel corso dell’anno 2026.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato all’Avviso ufficiale. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 novembre 2026.

I cittadini interessati possono inviare la documentazione attraverso due modalità:

  1. Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Futani;
  2. Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.futani.sa.it.

Per la consultazione integrale del bando e il download della modulistica è possibile accedere al sito web istituzionale del Comune di Futani.

Continua a leggere🔴 LIVE · Da Salerno al Cilento allarme maltempo: frane e allagamenti, notte di emergenzaLeggi l'articolo →Continua a leggereCentola intitola una via a San Carlo Acutis: il legame speciale con il CilentoLeggi l'articolo →Continua a leggerePisciotta: cosa vedere tra il borgo, Marina, Rodio e CaprioliLeggi l'articolo →
Commenti

Nessun commento per ora. Scrivi tu il primo.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app
Nessun commento
Il tuo commento

I commenti sono moderati: compaiono dopo l'approvazione della redazione. Non sono ammessi insulti, accuse a persone, dati personali e pubblicità. Il nome è obbligatorio; l'email è facoltativa e non viene pubblicata.

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità