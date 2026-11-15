Futani sostiene le famiglie: un bonus di 250 euro per i nuovi nati nel 2026

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L’Amministrazione comunale di Futani, guidata dal sindaco Dario Trivelli, rinnova il proprio impegno a sostegno della comunità locale lanciando l’iniziativa “Bonus Nati in Paese 2026”. Il provvedimento nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle giovani famiglie residenti sul territorio in un momento unico e delicato come la nascita o l’arrivo di un figlio.

L’Ente ha stanziato un contributo economico una tantum del valore di 250 euro, destinato ai bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia comunitaria volta a promuovere la natalità, valorizzare il ruolo della famiglia e incoraggiare la permanenza dei giovani sul territorio, contrastando in modo diretto il fenomeno dello spopolamento nei piccoli centri.

Requisiti per accedere al contributo economico

Possono presentare l’istanza i genitori in possesso dei requisiti definiti nell’Avviso pubblico, tra i quali:

Residenza di almeno uno dei genitori nel Comune di Futani;

di almeno uno dei genitori nel Comune di Futani; Iscrizione all’anagrafe comunale del minore ;

; Nascita o adozione del bambino avvenuta nel corso dell’anno 2026.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato all’Avviso ufficiale. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 novembre 2026.

I cittadini interessati possono inviare la documentazione attraverso due modalità:

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Futani; Invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.futani.sa.it.

Per la consultazione integrale del bando e il download della modulistica è possibile accedere al sito web istituzionale del Comune di Futani.