La ricetta della domenica: lagane con zucca, noci e cacioricotta del Cilento

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Una ricetta che nasce nel cuore del Cilento, una terra in cui la cucina contadina ha fatto della semplicità e della stagionalità il proprio punto di forza, diventando la culla della Dieta Mediterranea. Le Lagane con Zucca, Noci e Cacioricotta raccontano proprio questo legame profondo con il territorio: la dolcezza avvolgente della zucca autunnale incontra la nota croccante delle noci locali e il carattere deciso del cacioricotta cilentano stagionato.

A fare da protagonista è la lagana, una delle paste fresche più antiche della tradizione meridionale, preparata con sola acqua e farina di semola. Il risultato è un primo piatto ricco di contrasti, cremoso e confortevole, ideale da portare in tavola durante le prime giornate fredde.

Lagane con Zucca, Noci e Cacioricotta del Cilento

Un primo piatto genuino, dove la dolcezza della zucca incontra la sapidità del cacioricotta e la nota croccante delle noci locali.

Tempo di preparazione: 30 minuti

30 minuti Tempo di cottura: 25 minuti

25 minuti Difficoltà: Facile

Ingredienti (per 4 persone)

Per la pasta (lagane):

300 g di semola di grano duro (oppure 320 g di lagane o scialatielli freschi già pronti)

Acqua tiepida q.b. (circa 150-160 ml)

Un pizzico di sale

Per il condimento:

500 g di zucca locale (tipo zucca lunga o “dolce” del territorio), pulita e tagliata a cubetti

80 g di gherigli di noci (meglio se locali, del Cilento)

80 g di Cacioricotta del Cilento stagionato (in alternativa, pecorino o ricotta salata)

1 spicchio d’aglio

1 cipolla piccola (o cipollotto)

Qualche foglia di salvia fresca e un rametto di rosmarino

Olio extravergine d’oliva del Cilento DOP

Sale e pepe nero q.b.

Peperoncino fresco o secco (facoltativo, per chi ama il piccante)

Procedimento

Preparazione delle Lagane (se fatte in casa)

Su una spianatoia, disponi la semola a fontana. Aggiungi un pizzico di sale e versa l’acqua tiepida a filo, impastando energicamente fino a ottenere un panetto liscio e compatto. Lascia riposare l’impasto coperto per circa 20-30 minuti. Stendi la pasta con un mattarello fino a ottenere una sfoglia non troppo sottile (circa 2 mm). Infarina, arrotola la sfoglia delicatamente e tagliala a strisce larghe circa 2-3 cm. Srotola le lagane e lasciale asciugare sulla spianatoia.

Preparazione del Condimento

In una padella capiente, scalda un generoso filo di olio extravergine d’oliva con lo spicchio d’aglio intero (che poi toglierai), la cipolla tritata finemente e, se ti piace, un pezzetto di peperoncino. Aggiungi i cubetti di zucca e falli rosolare per qualche minuto. Unisci le foglie di salvia e gli aghi di rosmarino, aggiusta di sale e pepe, e aggiungi un mestolo di acqua calda (o brodo vegetale). Copri e lascia cuocere a fuoco lento per circa 15-20 minuti, finché la zucca non sarà ben morbida. Con una forchetta o un frullatore a immersione, schiaccia circa la metà della zucca direttamente in padella per creare una crema densa e vellutata, lasciando l’altra metà a pezzetti per dare consistenza al piatto. In un padellino a parte, tosta leggermente i gherigli di noci sminuzzati grossolanamente per un paio di minuti, così da esaltarne il profumo e la croccantezza. Toglili dal fuoco e tienili da parte.

Cottura e Mantecatura

Porta a bollore abbondante acqua salata in una pentola e cuoci le lagane fresche per circa 3-4 minuti (essendo fresche cuoceranno rapidamente). Scola la pasta al dente, tenendo da parte un po’ di acqua di cottura. Versa le lagane direttamente nella padella con la crema di zucca. Salta il tutto a fuoco vivo per un minuto, aggiungendo un goccio di acqua di cottura se necessario per rendere il tutto super cremoso. Spegni il fuoco e incorpora una manciata di noci tostate e abbondante cacioricotta del Cilento grattugiato (o a scaglie).

Impiattamento

Servi ben caldo, completando ogni piatto con le restanti noci sbriciolate, un’altra generosa spolverata di cacioricotta stagionato, una macinata di pepe fresco e un filo d’olio a crudo. Guarnisci con una fogliolina di salvia o un rametto di rosmarino.