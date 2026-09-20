Paccheri con zucca e porcini: la ricetta della domenica perfetta per settembre

Settembre volge al termine e la prima pioggia autunnale porta con sé la voglia di piatti caldi, avvolgenti e ricchi di sapore. Per la rubrica “La ricetta della domenica” di questo fine settimana, vi portiamo dritti nella tradizione cilentana e salernitana con un primo piatto che sa di casa, famiglia e domeniche lente.
La zucca fresca, i funghi porcini dei nostri boschi e la pasta ruvida che trattiene ogni singolo sugo sono i protagonisti indiscutibili di questa tavola domenicale.
Paccheri autunnali con zucca, porcini e mollica croccante al rosmarino
Questa ricetta unisce la dolcezza della zucca gialla di stagione alla terra e al profumo inconfondibile dei funghi porcini, il tutto impreziosito da una croccantezza finale che crea il perfetto contrasto di consistenze.
Ingredienti per 4 persone
- 350 g di paccheri di Gragnano
- 400 g di zucca del contadino pulita
- 250 g di funghi porcini freschi
- 1 spicchio di aglio dell’Ufita
- Un rametto di rosmarino fresco
- Olio extravergine d’oliva cilentano q.b.
- Sale e pepe nero q.b.
- 2 cucchiai di pangrattato casereccio
- Un cucchiaio di caciocavallo podolico grattugiato (facoltativo)
Procedimento
- Mondate la zucca eliminando la buccia e i semi, quindi tagliatela a cubetti regolari. Pulite i funghi porcini con un panno umido e affettateli non troppo sottili.
- In una padella capiente, scaldate un generoso giro di olio extravergine d’oliva con lo spicchio d’aglio e un rametto di rosmarino. Fate imbiondire leggermente, poi eliminate l’aglio.
- Aggiungete i cubetti di zucca, salate, coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti, finché la zucca comincia a sfaldarsi parzialmente.
- Unite i funghi porcini alla zucca, alzate leggermente la fiamma e saltate il tutto per 5-7 minuti, regolando di sale e unendo una macinata di pepe nero fresco.
- In un padellino aparte, tostate il pangrattato con un filo d’olio e un pizzico di rosmarino tritato finemente fino a renderlo dorato e croccante.
- Nel frattempo, cuocete i paccheri in abbondante acqua bollente salata. Scolateli al dente direttamente nella padella con il condimento di zucca e porcini, mantecando con un goccio di acqua di cottura.
- Servite ben caldi completando ogni piatto con una spolverata di pangrattato croccante al rosmarino e, se gradito, un velo di caciocavallo podolico.