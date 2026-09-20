Ricette tipiche

Paccheri con zucca e porcini: la ricetta della domenica perfetta per settembre

Scopri la ricetta della domenica ideale per una giornata di pioggia: paccheri rustici con zucca di stagione e funghi porcini freschi. Un piatto della tradizione salernitana ricco di sapore.

Di: Fiorenza Di Palma
Paccheri con zucca e porcini: la ricetta della domenica perfetta per settembre

Settembre volge al termine e la prima pioggia autunnale porta con sé la voglia di piatti caldi, avvolgenti e ricchi di sapore. Per la rubrica “La ricetta della domenica” di questo fine settimana, vi portiamo dritti nella tradizione cilentana e salernitana con un primo piatto che sa di casa, famiglia e domeniche lente.

La zucca fresca, i funghi porcini dei nostri boschi e la pasta ruvida che trattiene ogni singolo sugo sono i protagonisti indiscutibili di questa tavola domenicale.

Paccheri autunnali con zucca, porcini e mollica croccante al rosmarino

Questa ricetta unisce la dolcezza della zucca gialla di stagione alla terra e al profumo inconfondibile dei funghi porcini, il tutto impreziosito da una croccantezza finale che crea il perfetto contrasto di consistenze.

Ingredienti per 4 persone

  • 350 g di paccheri di Gragnano
  • 400 g di zucca del contadino pulita
  • 250 g di funghi porcini freschi
  • 1 spicchio di aglio dell’Ufita
  • Un rametto di rosmarino fresco
  • Olio extravergine d’oliva cilentano q.b.
  • Sale e pepe nero q.b.
  • 2 cucchiai di pangrattato casereccio
  • Un cucchiaio di caciocavallo podolico grattugiato (facoltativo)

Procedimento

  1. Mondate la zucca eliminando la buccia e i semi, quindi tagliatela a cubetti regolari. Pulite i funghi porcini con un panno umido e affettateli non troppo sottili.
  2. In una padella capiente, scaldate un generoso giro di olio extravergine d’oliva con lo spicchio d’aglio e un rametto di rosmarino. Fate imbiondire leggermente, poi eliminate l’aglio.
  3. Aggiungete i cubetti di zucca, salate, coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti, finché la zucca comincia a sfaldarsi parzialmente.
  4. Unite i funghi porcini alla zucca, alzate leggermente la fiamma e saltate il tutto per 5-7 minuti, regolando di sale e unendo una macinata di pepe nero fresco.
  5. In un padellino aparte, tostate il pangrattato con un filo d’olio e un pizzico di rosmarino tritato finemente fino a renderlo dorato e croccante.
  6. Nel frattempo, cuocete i paccheri in abbondante acqua bollente salata. Scolateli al dente direttamente nella padella con il condimento di zucca e porcini, mantecando con un goccio di acqua di cottura.
  7. Servite ben caldi completando ogni piatto con una spolverata di pangrattato croccante al rosmarino e, se gradito, un velo di caciocavallo podolico.
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