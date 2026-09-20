Paccheri con zucca e porcini: la ricetta della domenica perfetta per settembre

Settembre volge al termine e la prima pioggia autunnale porta con sé la voglia di piatti caldi, avvolgenti e ricchi di sapore. Per la rubrica “La ricetta della domenica” di questo fine settimana, vi portiamo dritti nella tradizione cilentana e salernitana con un primo piatto che sa di casa, famiglia e domeniche lente.

La zucca fresca, i funghi porcini dei nostri boschi e la pasta ruvida che trattiene ogni singolo sugo sono i protagonisti indiscutibili di questa tavola domenicale.

Paccheri autunnali con zucca, porcini e mollica croccante al rosmarino

Questa ricetta unisce la dolcezza della zucca gialla di stagione alla terra e al profumo inconfondibile dei funghi porcini, il tutto impreziosito da una croccantezza finale che crea il perfetto contrasto di consistenze.

Ingredienti per 4 persone

350 g di paccheri di Gragnano

400 g di zucca del contadino pulita

250 g di funghi porcini freschi

1 spicchio di aglio dell’Ufita

Un rametto di rosmarino fresco

Olio extravergine d’oliva cilentano q.b.

Sale e pepe nero q.b.

2 cucchiai di pangrattato casereccio

Un cucchiaio di caciocavallo podolico grattugiato (facoltativo)

Procedimento