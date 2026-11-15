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Trentinara premia l’eccellenza: al via le borse di studio comunali

Il Comune di Trentinara assegna borse di studio agli studenti meritevoli per l'a.s. 2025/2026. Requisiti e scadenze per fare domanda entro il 20 novembre.

Antonio Pagano
studenti
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Anche quest’anno il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha deciso di premiare gli studenti meritevoli del territorio comunale attraverso l’erogazione di apposite borse di studio. Destinatari dell’iniziativa sono i laureati universitari e gli studenti che abbiano conseguito ottimi risultati sia all’esame di licenza media sia all’esame di Stato (maturità) nel corso dell’anno scolastico 2025/2026.

Requisiti di accesso e criteri di merito

Le borse di studio sono rivolte agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

  • Residenza: essere residenti nel Comune di Trentinara dall’inizio dell’anno scolastico o accademico a cui la borsa di studio fa riferimento;
  • Laurea: aver conseguito il diploma di laurea con una votazione compresa tra 106 e 110 e lode;
  • Esame di Stato: non aver frequentato da ripetenti l’anno di corso di riferimento e aver conseguito all’esame di Stato una votazione compresa tra 96 e 100;
  • Licenza Media: non aver frequentato da ripetenti l’anno di corso di riferimento e aver conseguito all’esame di licenza media una votazione pari a 10.

Documentazione richiesta e modalità di candidatura

Le domande dovranno contenere le esatte generalità dello studente e l’indicazione dell’Università presso cui è stato conseguito il diploma di laurea, oppure del Liceo o Istituto presso cui è stato sostenuto l’esame di maturità o di abilitazione.

All’istanza occorre allegare la seguente documentazione:

  • Documento di identità in corso di validità dello studente;
  • Documento di identità in corso di validità del genitore o tutore (esclusivamente in caso di studente minorenne).

Scadenza e consegna dei contributi

Le domande, da redigere sull’apposito modello in distribuzione presso gli uffici comunali, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio del 20 novembre 2026.

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato a mezzo assegno circolare non trasferibile, emesso a favore del beneficiario o di chi esercita la potestà genitoriale, che verrà consegnato direttamente al momento della cerimonia ufficiale di assegnazione.

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