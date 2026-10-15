Licusati, borse di studio Nancy Chirichiello: premiati 39 studenti nel Cilento

L’intera comunità di Licusati, il mondo scolastico e le istituzioni locali hanno preso parte ieri, nella chiesa di San Marco Evangelista a Licusati, alla quinta edizione della cerimonia di assegnazione delle borse di studio agli alunni più meritevoli del territorio cilentano. L’iniziativa si è svolta nel ricordo di Nancy Chirichiello, la giovane scomparsa prematuramente sei anni fa a Licusati.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Con il sorriso di Nancy Chirichiello” ed è stata rivolta a tutti gli studenti più meritevoli degli istituti comprensivi di Camerota, Centola, San Giovanni a Piro e Torre Orsaia.

La celebrazione e la premiazione dei 39 studenti meritevoli

Dopo la Celebrazione Eucaristica, officiata dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Monsignor Antonio De Luca, ampio spazio è stato dedicato ai giovani. Sono stati infatti 39 gli studenti del territorio che si sono distinti per merito e ai quali è stata consegnata la borsa di studio.

Le parole toccanti della madre: “Attraverso i ragazzi facciamo rivivere Nancy”

Toccante il ricordo della madre, Agnese Garofalo, che ha dichiarato: