Cilento

Vallo della Lucania, bus degli studenti privo delle dotazioni di sicurezza: scattano le sanzioni

Controlli della Polizia di Stato dopo la segnalazione dei genitori. Rilevate carenze sul mezzo, fermato e sostituito prima del rientro degli studenti.

Di:
Ernesto Rocco
Polizia - Pullman studenti

La Polizia di Stato di Vallo della Lucania ha intensificato i servizi di controllo straordinario mirati alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli illeciti sui mezzi pubblici. L’intervento degli agenti si è concentrato in particolare su un autobus adibito al trasporto degli studenti provenienti da diversi comuni della zona e diretti quotidianamente negli istituti scolastici della cittadina cilentana. Le verifiche sono scattate a seguito delle segnalazioni giunte da alcuni genitori, in apprensione per l’incolumità e la sicurezza dei propri figli durante i trasferimenti quotidiani.

Le verifiche su conducente e veicolo al termine delle lezioni

Per evitare disguidi sul regolare svolgimento delle attività didattiche ed impedire che i ragazzi ritardassero l’ingresso a scuola, le forze dell’ordine hanno atteso che tutti gli studenti completassero la discesa dal mezzo prima di far scattare gli accertamenti di rito. Gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi eseguito ispezioni approfondite sia sullo stato del veicolo sia sulla posizione del conducente.

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Anomalie riscontrate e dotazioni di sicurezza mancanti

I controlli tecnici svolti dall’equipaggio hanno portato alla luce diverse carenze relative all’efficienza dei dispositivi di equipaggiamento del bus. Nello specifico, gli agenti hanno rilevato la completa assenza di dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge sui mezzi dedicati al trasporto collettivo, tra cui la cassetta di pronto soccorso ed i cunei ferma ruota per la sosta.

Sanzioni amministrative e intervento di un bus sostitutivo

A seguito delle irregolarità emerse durante il controllo stradale, sia nei confronti del conducente sia a carico della ditta proprietaria del mezzo sono state contestate violazioni al Codice della Strada, con sanzioni pecuniarie per centinaia di euro. Per garantire la continuazione del servizio in piena sicurezza e permettere il regolare rientro a casa degli studenti al termine della giornata scolastica, è stato immediatamente fatto giungere sul posto un autobus sostitutivo perfettamente efficiente e conforme alle normative vigenti.

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