Agropoli celebra Pasquale Spinelli: la storia del supercentenario che ha superato la guerra e compiuto 105 anni

Un traguardo straordinario per la comunità di Agropoli! Pasquale Spinelli ha compiuto 105 anni: una vita segnata dai sacrifici della Seconda Guerra Mondiale, dalla forza del riscatto e circondata dall’affetto di familiari e concittadini. Il Sindaco gli ha consegnato una targa a nome di tutta la città per omaggiare la sua memoria e il suo valore. Tanti auguri a zio Pasquale!

Un traguardo anagrafico eccezionale arricchisce la memoria storica del Cilento. La comunità di Agropoli si è stretta intorno a Pasquale Spinelli per celebrare il suo centocinquesimo compleanno, un traguardo che testimonia oltre un secolo di storia vissuta tra grandi sacrifici, valori familiari e un profondo legame con il territorio.

Una vita tra il lavoro e i drammi del secondo conflitto mondiale

La storia personale di Pasquale Spinelli incarna la resilienza della generazione che ha attraversato i periodi più bui del Novecento. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il centenario agropolese ha vissuto in prima persona i drammi del conflitto, compresa la dura esperienza della prigionia per mano delle truppe tedesche.

Superate le sofferenze della detenzione e gli stenti degli anni bellici, Spinelli ha dedicato il resto della sua vita al lavoro quotidiano e alla famiglia, diventando un punto di riferimento morale per le generazioni successive. La sua longevità rappresenta oggi una testimonianza preziosa di forza di volontà e memoria storica per l’intera cittadinanza.

L’omaggio delle istituzioni e dell’amministrazione comunale

In occasione dello speciale anniversario, l’amministrazione comunale di Agropoli ha voluto manifestare la vicinanza della città a Pasquale Spinelli.