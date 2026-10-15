Castellabate, scuola in campo per l’aula sensoriale: via al crowdfunding

L’Istituto Comprensivo Castellabate si impegna per il sociale. La Dirigente Scolastica, Gina Amoriello, ha promosso una raccolta fondi destinata alla realizzazione di un’aula sensoriale interamente dedicata agli alunni con disturbo dello spettro autistico, disabilità o altri bisogni educativi speciali.

Un’iniziativa per l’inclusione e l’accoglienza

L’IC Castellabate promuove da sempre una visione scolastica fondata sui principi dell’inclusione, dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze. Ogni giorno i docenti accompagnano bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in un percorso educativo attento ai bisogni di ciascuno. L’aula sensoriale si propone di diventare una risorsa fondamentale per l’intera comunità scolastica, offrendo un contesto protetto all’interno del quale gli studenti possano migliorare le proprie capacità e affrontare con maggiore serenità e sicurezza l’esperienza didattica.

Gli obiettivi del progetto e la raccolta fondi

Il progetto mira a favorire il benessere psicofisico degli alunni, sostenendo i processi di autoregolazione emotiva e sensoriale. Tra le finalità principali figurano l’incremento dell’attenzione, della concentrazione e della partecipazione alle attività scolastiche, oltre allo sviluppo di concrete autonomie personali e competenze relazionali. Il traguardo economico da raggiungere è fissato a 16.000 euro e diversi sostenitori hanno già inviato il proprio contributo tramite crowdfunding. È possibile partecipare alla campagna attraverso la piattaforma ministeriale al seguente link: https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/progetti/84406/dettaglio