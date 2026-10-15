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Punto nascita Sapri: tavolo in Regione e piano in tre punti per salvare il reparto, ecco le novità

Incontro in Regione Campania per il Punto nascita di Sapri. Istituzioni, sindacati e Comitato presentano un piano in tre punti per evitare la chiusura

Di:
Maria Emilia Cobucci
Punto nascita Sapri: tavolo in Regione e piano in tre punti per salvare il reparto

La vicenda del Punto nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri continua a tenere banco nell’intero territorio del Golfo di Policastro e del Basso Cilento. Dopo lo stop imposto dal Tar Campania, sono state diverse le azioni intraprese sul territorio dai rappresentanti istituzionali, dalle sigle sindacali e dal Comitato di Lotta.

Ultimo, solo in ordine di tempo, l’incontro che si è tenuto ieri in Regione Campania. L’evento, promosso dal Sindaco di Sapri Antonio Gentile, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, consiglieri regionali, Comitato di Lotta, organizzazioni sindacali e cittadinanza attiva.

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Il Sindaco Gentile: “Un protocollo unitario per un servizio essenziale”

“Ho promosso questa prima riunione per mettere attorno allo stesso tavolo il primo firmatario della mozione sui Punti nascita, Franco Picarone, i consiglieri regionali di maggioranza che l’hanno sostenuta, i Sindaci, i rappresentanti delle sigle sindacali, Cittadinanzattiva ed il Comitato di Lotta”, ha affermato il primo cittadino Gentile.

“Ho sottoposto un protocollo unitario di azione tra i Comuni dei distretti sanitari interessati: l’obiettivo è lavorare insieme, coinvolgere tutti gli attori ed individuare soluzioni concrete a tutela di un servizio essenziale per le nostre comunità. Grazie a tutti i partecipanti per il contributo prezioso. Il lavoro prosegue”.

Il piano del Comitato di Lotta: le tre richieste alla Regione

Presente al tavolo regionale anche il Comitato di Lotta, rappresentato dal presidente Luciano De Geronimo, che ha presentato un documento di proposta e indirizzo politico-istituzionale rivolto al Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario 71. Attraverso il documento si chiede alle autorità competenti di impegnarsi su tre punti fondamentali:

  1. Integrazione e adeguamento della pianificazione sanitaria regionale;
  2. Sospensione e revoca in autotutela dei provvedimenti di chiusura;
  3. Attivazione immediata della procedura d’urgenza per il riconoscimento della deroga per il mantenimento attivo del Punto nascita, viste le particolari caratteristiche orogeografiche del territorio.

“La lotta continua e non si arresta”, ha dichiarato il presidente De Geronimo. “Sul diritto alla salute non facciamo sconti a nessuno”.

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