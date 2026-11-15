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Punto Nascita Sapri, primo passo dell’Asl. Il PSI: «Ora una soluzione definitiva»

Dopo la mobilitazione del territorio, il dg Sosto riallinea il provvedimento. Il coordinamento del Golfo di Policastro chiama in causa il presidente Fico: «A ruotare sia il personale medico, non le partorienti»

Maria Emilia Cobucci
Ospedale di Sapri
2 min di letturaCommenta

Il 16 novembre non è più la data stabilita per la chiusura del Punto Nascita di Sapri. Un risultato ottenuto nella serata di venerdì, quando il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, ha disposto il riallineamento del provvedimento, recependo le raccomandazioni del TAR Salerno. Un risultato ottenuto a seguito dell’occupazione dell’Aula Magna del presidio ospedaliero dell’Immacolata ad opera delle forze politiche, sindacali, di rappresentanza del comitato di lotta e di Cittadinanzattiva presenti.

La soddisfazione del PSI: «Premiata la compattezza del territorio»

«È un primo fondamentale risultato che allontana l’imminente scadenza del 16 novembre e che premia la straordinaria compattezza dimostrata dal nostro territorio», dichiara Pasquale Sorrentino del Partito Socialista Italiano – coordinamento Golfo di Policastro.

«Un risultato che si inserisce nel solco dell’impegno costante portato avanti da mesi dalla rappresentanza socialista in Giunta regionale, che ha sempre lavorato per tenere alta l’attenzione sulla vertenza attraverso l’azione diretta del segretario nazionale del PSI e assessore regionale Enzo Maraio».

La proposta strutturale e l’appello al presidente Fico

Ma il partito avverte: sciogliere il presidio non significa abbassare la guardia. Non basta tamponare l’emergenza, serve una soluzione strutturale. L’attesa ora è per il presidente della Regione, Roberto Fico – con il quale prosegue il lavoro costante avviato dall’assessore Maraio e dal consigliere Andrea Volpe –, chiamato a un intervento risolutivo della problematica.

La proposta si basa sull’integrazione funzionale tra Vallo della Lucania (Struttura Complessa già in deroga) e Sapri (come Unità Semplice), in attuazione dell’Atto Aziendale.

Reclutamento di personale e partoanalgesia

Inoltre, la priorità assoluta è rappresentata dal reclutamento di più personale – medici, ginecologi, anestesisti e ostetriche – per garantire continuità e sicurezza, oltre a nuovi servizi, a partire dalla partoanalgesia, per il diritto al parto indolore. Il principio è chiaro: a ruotare deve essere il personale tra i presìdi, non le partorienti. Perché chiudere Sapri vorrebbe dire andare a partorire in un altro Comune, in un’altra Provincia, addirittura in un’altra Regione, come accade con la vicina Lagonegro.

«Abbiamo evitato la chiusura del 16 novembre», ha infine dichiarato Sorrentino. «Ora la battaglia è per una soluzione definitiva, perché nascere in sicurezza non può essere un privilegio dei grandi centri. È un diritto che lo Stato deve garantire anche nelle aree interne e nei territori più fragili».

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