Maltempo: prorogata allerta meteo gialla

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo fino alle 23:59 di domani, lunedì 16 novembre.
Previsioni e zone interessate dal rischio
Sull’intero territorio regionale proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di temporale, di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata, con conseguente livello di criticità Giallo per il rischio idrogeologico. Per le zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento), l’avviso segnala la proroga anche del rischio idraulico, sempre di livello Giallo.
Le raccomandazioni ai Comuni
Si raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi come allagamenti, ruscellamenti, esondazioni, caduta massi e frane, anche in assenza di nuove precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli.
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