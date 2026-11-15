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Maltempo: prorogata allerta meteo gialla

Avviso prorogato fino alle 23:59 di domani, lunedì 16 novembre: previste precipitazioni e temporali di moderata intensità con criticità idrogeologica e idraulica su diverse zone della regione

Luisa Monaco
Temporale
1 min di letturaCommenta

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo fino alle 23:59 di domani, lunedì 16 novembre.

Previsioni e zone interessate dal rischio

Sull’intero territorio regionale proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di temporale, di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata, con conseguente livello di criticità Giallo per il rischio idrogeologico. Per le zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) e 6 (Piana Sele e Alto Cilento), l’avviso segnala la proroga anche del rischio idraulico, sempre di livello Giallo.

Le raccomandazioni ai Comuni

Si raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi come allagamenti, ruscellamenti, esondazioni, caduta massi e frane, anche in assenza di nuove precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli.

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