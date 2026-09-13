Ricette tipiche

Parmigiana di fichi e caciocavallo podolico: la ricetta di metà settembre

Scopri la ricetta della domenica con i fichi del Cilento e il caciocavallo podolico. Un secondo piatto autunnale che unisce dolce e salato in un’esplosione di gusto

Di: Luisa Monaco
Parmigiana di fichi e caciocavallo podolico: la ricetta di metà settembre

A metà settembre la natura ci regala uno dei matrimoni più riusciti della tavola salernitana: i fichi giunti a perfetta maturazione e la sapidità decisa del caciocavallo podolico. Per la nostra rubrica “La ricetta della domenica”, oggi vi proponiamo un secondo piatto al forno che vi sorprenderà per equilibrio e morbidezza: la parmigiana di fichi e caciocavallo. Un classico rivisitato che profuma di fine estate e primi sapori autunnali

Ingredienti per 4 persone

  • 800 g di fichi neri o dottati, ben sodi e maturi
  • 250 g di caciocavallo podolico semistagionato
  • 100 g di prosciutto crudo di San Severino Lucano o filetto stagionato
  • 50 g di nocciole di Giffoni IGP tostate e tritati
  • 2 uova
  • Farina 00 q.b.
  • Burro q.b.
  • Olio extravergine d’oliva del Cilento q.b.
  • Un pizzico di pepe nero macinato al momento
  • Qualche foglia di salvia fresca

Preparazione

Pulite delicatamente i fichi con un panno umido, eliminando il picciolo ma lasciando la buccia se sottile e integra. Tagliateli a fette verticali di circa mezzo centimetro.

Passate le fette di fico prima nella farina e poi nelle uova sbattute con un pizzico di pepe. Scaldate un filo d’olio extravergine d’oliva in una padella e dorate le fette per pochi secondi da entrambi i lati. Scolatele e adagiatele su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Imburrate una pirofila da forno e stendete un primo strato di fichi dorati. Coprite con il caciocavallo podolico tagliato a fette sottili, qualche sfilaccio di prosciutto crudo e una spolverata di granella di nocciole di Giffoni.

Proseguite alternando gli strati fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con una generosa copertina di caciocavallo, le nocciole rimaste e qualche fogliolina di salvia.

Infornate in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, finché il caciocavallo non sarà completamente fuso e leggermente dorato in superficie.

Lasciate intiepidire la preparazione per almeno 10 minuti prima di servire. La pausa permetterà ai succhi dei fichi e alla sapidità del formaggio di amalgamarsi al meglio, garantendo una consistenza perfetta al taglio.

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