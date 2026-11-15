In direttaDa Salerno al Cilento allarme maltempo: frane e allagamenti, notte di emergenza
Attualità

Montano Antilia, docenti in pensione in cattedra per il doposcuola gratuito

Il Comune di Montano Antilia lancia un avviso pubblico per docenti in pensione: supporto allo studio e doposcuola gratuito per gli studenti.

Roberta Foccillo
Cannalonga, dopo la cattedra l’aiuto ai giovani: al via il doposcuola con i prof in pensione
3 min di letturaCommenta

Il Comune di Montano Antilia promuove un’iniziativa a sostegno dell’istruzione e del benessere educativo dei più giovani. Con la delibera di Giunta Municipale n. 125, l’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Trivelli ha dato il via libera a un avviso pubblico rivolto ai docenti in pensione residenti o legati al territorio. L’obiettivo è raccogliere manifestazioni di interesse per attivare un servizio gratuito di supporto allo studio e doposcuola pomeridiano indirizzato agli studenti delle scuole locali.

Un progetto di welfare comunitario che mira a unire l’esperienza degli ex insegnanti con le necessità formative delle nuove generazioni, offrendo un affiancamento costante nello svolgimento dei compiti e nel recupero delle lacune didattiche.

Supporto didattico gratuito per gli studenti del territorio

L’atto approvato dall’esecutivo comunale definisce l’indirizzo politico-amministrativo per la creazione di uno spazio educativo pomeridiano. Il servizio sarà incentrato sull’aiuto compiti, il recupero e il consolidamento delle competenze nelle principali discipline e il sostegno generale al percorso di apprendimento per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

L’iniziativa poggia sulle normative regionali e nazionali in materia di diritto allo studio e gestione dei servizi sociali comunali. Non comporta impegni di spesa per il bilancio dell’Ente e sarà strutturata interamente su base volontaria.

Requisiti e presentazione delle domande per i docenti a riposo

L’avviso esplorativo si rivolge a tutto il personale docente in quiescenza che abbia maturato anni di servizio nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo e secondo grado. Per aderire, i professori e i maestri in pensione dovranno presentare il proprio curriculum vitae insieme a un modulo di adesione in cui specificare:

  • I dati anagrafici e i recapiti di contatto;
  • La classe di concorso e le materie d’insegnamento pregresse;
  • La data di collocamento a riposo e gli anni di servizio maturati;
  • Le discipline per cui si offre disponibilità e le preferenze orarie settimanali.

Le attività non daranno luogo ad alcun rapporto di lavoro o collaborazione retribuita con il Comune, né prevedono alcun tipo di rimborso spese o indennità, configurandosi come una prestazione civica a titolo gratuito.

Termini di pubblicazione e modalità organizzative

Le manifestazioni di interesse dovranno giungere al Comune di Montano Antilia entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente.

Una volta raccolte le adesioni, i responsabili del settore comunale competente definiranno l’organizzazione logistica, le sedi e i calendari dei rientri pomeridiani in base alle disponibilità emerse e alle reali esigenze manifestate dalle famiglie e dagli studenti del territorio.

Simile iniziativa anche a Moio della Civitella e Cannalonga.

Continua a leggere🔴 LIVE · Da Salerno al Cilento allarme maltempo: frane e allagamenti, notte di emergenzaLeggi l'articolo →Continua a leggerePneumatici da neve e catene sui rilievi del Cilento: regole, multe e consigliLeggi l'articolo →Continua a leggereCentola intitola una via a San Carlo Acutis: il legame speciale con il CilentoLeggi l'articolo →
Commenti

Nessun commento per ora. Scrivi tu il primo.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app
Nessun commento
Il tuo commento

I commenti sono moderati: compaiono dopo l'approvazione della redazione. Non sono ammessi insulti, accuse a persone, dati personali e pubblicità. Il nome è obbligatorio; l'email è facoltativa e non viene pubblicata.

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità