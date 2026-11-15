Montano Antilia, docenti in pensione in cattedra per il doposcuola gratuito

Il Comune di Montano Antilia promuove un’iniziativa a sostegno dell’istruzione e del benessere educativo dei più giovani. Con la delibera di Giunta Municipale n. 125, l’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Trivelli ha dato il via libera a un avviso pubblico rivolto ai docenti in pensione residenti o legati al territorio. L’obiettivo è raccogliere manifestazioni di interesse per attivare un servizio gratuito di supporto allo studio e doposcuola pomeridiano indirizzato agli studenti delle scuole locali.
Un progetto di welfare comunitario che mira a unire l’esperienza degli ex insegnanti con le necessità formative delle nuove generazioni, offrendo un affiancamento costante nello svolgimento dei compiti e nel recupero delle lacune didattiche.
Supporto didattico gratuito per gli studenti del territorio
L’atto approvato dall’esecutivo comunale definisce l’indirizzo politico-amministrativo per la creazione di uno spazio educativo pomeridiano. Il servizio sarà incentrato sull’aiuto compiti, il recupero e il consolidamento delle competenze nelle principali discipline e il sostegno generale al percorso di apprendimento per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
L’iniziativa poggia sulle normative regionali e nazionali in materia di diritto allo studio e gestione dei servizi sociali comunali. Non comporta impegni di spesa per il bilancio dell’Ente e sarà strutturata interamente su base volontaria.
Requisiti e presentazione delle domande per i docenti a riposo
L’avviso esplorativo si rivolge a tutto il personale docente in quiescenza che abbia maturato anni di servizio nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo e secondo grado. Per aderire, i professori e i maestri in pensione dovranno presentare il proprio curriculum vitae insieme a un modulo di adesione in cui specificare:
- I dati anagrafici e i recapiti di contatto;
- La classe di concorso e le materie d’insegnamento pregresse;
- La data di collocamento a riposo e gli anni di servizio maturati;
- Le discipline per cui si offre disponibilità e le preferenze orarie settimanali.
Le attività non daranno luogo ad alcun rapporto di lavoro o collaborazione retribuita con il Comune, né prevedono alcun tipo di rimborso spese o indennità, configurandosi come una prestazione civica a titolo gratuito.
Termini di pubblicazione e modalità organizzative
Le manifestazioni di interesse dovranno giungere al Comune di Montano Antilia entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente.
Una volta raccolte le adesioni, i responsabili del settore comunale competente definiranno l’organizzazione logistica, le sedi e i calendari dei rientri pomeridiani in base alle disponibilità emerse e alle reali esigenze manifestate dalle famiglie e dagli studenti del territorio.
Simile iniziativa anche a Moio della Civitella e Cannalonga.
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