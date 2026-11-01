Cannalonga, dopo la cattedra l’aiuto ai giovani: al via il doposcuola con i prof in pensione

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, promuove un’iniziativa di supporto scolastico pomeridiano avvalendosi dell’esperienza e della disponibilità dei docenti in pensione.

L’Amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso pubblico esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di insegnanti in quiescenza pronti a mettere gratuitamente al servizio degli studenti le proprie competenze ed esperienze professionali.

A chi è rivolto l’avviso e quali sono le attività previste

L’avviso è indirizzato ai docenti a riposo che abbiano maturato esperienza d’insegnamento nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. La partecipazione al progetto avverrà esclusivamente su base volontaria e a titolo completamente gratuito.

Nello specifico, i servizi di supporto pomeridiano comprenderanno:

Aiuto nello svolgimento dei compiti a casa

Attività di recupero e consolidamento delle competenze scolastiche

Approfondimento delle singole discipline e affiancamento allo studio

Ulteriori iniziative educative e formative ad hoc

Termini di presentazione delle domande e fasi successive

Gli insegnanti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. Alla domanda occorrerà allegare il proprio curriculum vitae, specificando le esperienze professionali maturate, le discipline di competenza e la disponibilità oraria.

Le modalità organizzative e la calendarizzazione delle attività pomeridiane saranno definite dal Comune di Cannalonga in una fase successiva, sulla base delle candidature raccolte e delle reali esigenze degli studenti del territorio.