Castellabate: al via il progetto di doposcuola gratuito “Al mio fianco”

Il comune di Castellabate, per il secondo anno consecutivo, promuove il progetto di doposcuola gratuito “Al mio fianco” riservato ai bambini dai 6 agli 11 anni, residenti nel territorio comunale e frequentanti la scuola primaria. Il servizio, volto a garantire un sostegno in via prioritaria ai nuclei familiari che presentano un disagio socio economico, promuove attività di supporto alle famiglie e agli alunni anche in orario post-scolastico, incrementando l’offerta educativa e formativa. Il progetto è destinato ad un numero di iscritti non superiore a 20 minori, con le attività che avranno seguito dalle ore 16.00 alle 19.00 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì e che saranno svolte grazie all’ausilio di due operatori volontari e un’educatrice. Il doposcuola entrerà in funzione a partire dal prossimo 3 marzo e fino al 31 maggio. Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente.

Le dichiarazioni

“Rinnoviamo quest’ambizioso progetto che anche lo scorso anno ha fornito un aiuto concreto a diverse famiglie del territorio. Tale iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e resa gratuita attraverso la devoluzione dell’indennità della Giunta a favore dei servizi sociali, permette di creare un nuovo spazio educativo-socio-culturale all’interno della quale si offre un servizio di accompagnamento personale e collettivo”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Il progetto al mio fianco è una scommessa vinta già l’anno scorso. Continuiamo ad investire sui giovani e sul loro futuro, dando una mano concreta alle famiglie più in difficoltà e dando un’opportunità di svolgere attività di studio extra scolastiche con un servizio assolutamente essenziale e reso gratuito”, sottolinea l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Marianna Carbutti.