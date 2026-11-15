Auto bruciata a Gyabuaa: Digos sulle tracce dei responsabili

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Svolta imminente nelle indagini sull’attentato incendiario che ha colpito l’autovettura in uso al centrocampista della Salernitana, Emmanuel Gyabuaa, nella notte tra giovedì e venerdì al parco Arbostella di Salerno. Gli agenti della Digos e della Squadra Volanti della Polizia di Stato hanno già effettuato diverse perquisizioni in città e si preparano a chiudere il cerchio sui presunti autori del gesto.

L’identikit dei presunti responsabili e le immagini delle telecamere

Dalle prime ricostruzioni investigative emerge un quadro preciso sui profili di chi ha agito nell’oscurità intorno all’1.30. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, non si tratterebbe di esponenti della criminalità organizzata né di soggetti riconducibili ai gruppi organizzati della tifoseria granata.

Gli inquirenti puntano piuttosto su un gruppo ristretto di soggetti giovani e spregiudicati, definiti in gergo «cani sciolti», che avrebbero agito in autonomia e che ora mantengono un profilo basso per sfuggire alla cattura. Un elemento decisivo per la loro identificazione arriva dai sistemi di sicurezza della zona:

L’azione ripresa nei dettagli: decine di filmati estratti dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati dell’area orientale hanno immortalato sia l’arrivo che la fuga del commando.

decine di filmati estratti dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati dell’area orientale hanno immortalato sia l’arrivo che la fuga del commando. La dinamica del rogo: i fotogrammi mostrano chiaramente il momento in cui il finestrino posteriore della BMW viene infranto con violenza per permettere l’inserimento di una torcia accesa all’interno dell’abitacolo, innescando rapidamente le fiamme.

Perquisizioni nei rioni collinari e a Ogliara: il coordinamento della Procura

L’attività investigativa è scattata immediatamente dopo lo spegnimento del rogo e i primi rilievi tecnici sul luogo dell’accaduto. Le sommarie informazioni raccolte nell’immediatezza dei fatti sono state trasmesse al procuratore capo Raffaele Cantone, che coordina personalmente l’evolversi del fascicolo d’inchiesta.

Nelle ultime ore gli uomini della Digos e delle Volanti hanno avviato una serrata attività di ricerca sul campo, eseguendo una serie di perquisizioni domiciliari che hanno interessato diversi quartieri del capoluogo. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in particolare sui rioni collinari e nella frazione di Ogliara, alla ricerca di elementi oggettivi e riscontri materiali da incrociare con i frame estrapolati dalle telecamere di sorveglianza.

Le due piste sul movente: intimidazione sportiva o sfera privata

Se sull’identificazione materiale degli autori gli investigatori sembrano vicini a una svolta concreta, resta ancora da definire con assoluta certezza la matrice del gesto. Al momento sul tavolo della Procura e della Questura restano aperte due ipotesi principali.

Il messaggio alla squadra prima del Catania

La prima pista conduce al contesto calcistico. L’attacco potrebbe configurarsi come una vendetta trasversale, un atto intimidatorio studiato per lanciare un segnale forte a tutti i tesserati della Salernitana alla vigilia del match contro il Catania e in una fase particolarmente delicata della stagione. A rafforzare questa lettura contribuiscono le dichiarazioni rilasciate dallo stesso centrocampista venticinquenne e il collegamento con altri episodi analoghi che hanno coinvolto diversi calciatori granata nelle ultime settimane.

L’ipotesi dei contrasti personali

Nonostante il clima teso attorno alla squadra, gli inquirenti non tralasciano una seconda pista, legata strettamente alla vita privata del giocatore. Alcuni dettagli emersi durante gli accertamenti spingono infatti la Polizia a verificare l’eventuale esistenza di dissidi di natura personale o affettiva, maturati in contesti del tutto estranei al rettangolo di gioco e alle vicende sportive del club.