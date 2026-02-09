Alligatore adulto avvistato in un canale: allerta a Capaccio Paestum

Massima allerta nel territorio compreso tra le località Gromola e Laura, dove è stata segnalata la presenza di un alligatore adulto. L’animale è stato avvistato all’interno del canale di bonifica denominato Laura Nuovo, innescando una immediata preoccupazione tra i residenti della zona.

La segnalazione descrive un esemplare di dimensioni considerevoli, la cui presenza in un ecosistema locale rappresenta un fatto di estrema gravità e un potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Misure di sicurezza per i residenti

Del caso informate la Polizia Municipale e i Carabinieri Forestali; allertato il personale del Consorzio Bonifica di Paestum, le Guardie Ecozoofile, la Protezione Civile e il WWF; l’invito alla prudenza è rivolto a tutti coloro che possiedono abitazioni situate lungo il corso del canale.

Protezione di bambini e animali domestici

Il monito più urgente riguarda le fasce più vulnerabili e gli animali d’affezione. Già disposto un intervento di recupero. Si attende l’intervento di esperti per il recupero e la tutela dell’animale.