Alcol ai minori a Salerno: blitz della Municipale, denunciato titolare di un supermercato

Nell’ambito dei servizi per il controllo della movida cittadina, nello scorso fine settimana il personale della Polizia Municipale di Salerno, diretta dal comandante Rosario Battipaglia, ha effettuato diversi accertamenti presso gli esercizi commerciali del territorio. L’operazione mira a contrastare il dilagante fenomeno della somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana.

Superalcolici a un sedicenne: scatta la denuncia

Nel corso delle verifiche effettuate, è stato sanzionato un supermercato del centro città, gestito da personale extracomunitario, sorpreso a vendere una bottiglia di superalcolico a un minore di 16 anni. Gli agenti intervenuti hanno proceduto alla denuncia a piede libero del titolare dell’attività, mentre il giovane acquirente è stato prontamente affidato ai genitori.

Tolleranza zero: i controlli proseguiranno nelle prossime settimane

L’amministrazione e le forze dell’ordine confermano che questi controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana. L’obiettivo resta quello di arginare la vendita e la somministrazione illegale di alcol ai minori. Il persistere e il dilagare dell’abuso di alcol tra i giovanissimi impone la necessità di azioni concrete, volte a sensibilizzare l’intera comunità salernitana su un problema sociale di primaria importanza.