Cronaca

Alcol ai minori a Salerno: blitz della Municipale, denunciato titolare di un supermercato

Controlli serrati sulla movida a Salerno: la Polizia Municipale sanziona un supermercato in centro per vendita di superalcolici a un sedicenne. Denunciato il titolare

Redazione Infocilento
Polizia Municipale

Nell’ambito dei servizi per il controllo della movida cittadina, nello scorso fine settimana il personale della Polizia Municipale di Salerno, diretta dal comandante Rosario Battipaglia, ha effettuato diversi accertamenti presso gli esercizi commerciali del territorio. L’operazione mira a contrastare il dilagante fenomeno della somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana.

Superalcolici a un sedicenne: scatta la denuncia

Nel corso delle verifiche effettuate, è stato sanzionato un supermercato del centro città, gestito da personale extracomunitario, sorpreso a vendere una bottiglia di superalcolico a un minore di 16 anni. Gli agenti intervenuti hanno proceduto alla denuncia a piede libero del titolare dell’attività, mentre il giovane acquirente è stato prontamente affidato ai genitori.

Tolleranza zero: i controlli proseguiranno nelle prossime settimane

L’amministrazione e le forze dell’ordine confermano che questi controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana. L’obiettivo resta quello di arginare la vendita e la somministrazione illegale di alcol ai minori. Il persistere e il dilagare dell’abuso di alcol tra i giovanissimi impone la necessità di azioni concrete, volte a sensibilizzare l’intera comunità salernitana su un problema sociale di primaria importanza.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.