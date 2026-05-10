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Agropoli punta sulla cultura: siglato il protocollo con BIMED per scuola e legalità

Il Comune di Agropoli aderisce al protocollo d'intesa con BIMED. Progetti educativi, legalità e pari opportunità per i giovani del territorio. Scopri i dettagli.

Antonio Pagano

La Giunta di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato la delibera n° 223, sancendo l’adesione a un protocollo d’intesa triennale con l’Associazione BIMED (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo). L’iniziativa punta a sviluppare progetti educativi, culturali e sociali di ampio respiro nel territorio comunale, mettendo al centro la crescita delle nuove generazioni.

Obiettivi: inclusione, legalità e cultura digitale

Tra le finalità principali del protocollo spicca la volontà di garantire ai bambini e ai giovani delle aree interne le stesse opportunità istruttive e lavorative dei coetanei residenti in centri fortemente urbanizzati. Il documento prevede l’attivazione di modelli di relazione e scambio tra scuole di contesti diversi per promuovere inclusione e sussidiarietà.

Un focus specifico sarà dedicato al progetto “Staffetta di Scrittura per la Cittadinanza e la Legalità”, volto alla diffusione della cultura digitale e civile. Inoltre, l’intesa mira a sensibilizzare il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito) sulla necessità di strutturare modalità didattiche adeguate alle realtà territoriali periferiche o marginali.

Un ponte tra scuole e territorio a costo zero per l’Ente

L’Associazione BIMED è un ente con personalità giuridica e formatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione, che opera come trait d’union tra le istituzioni scolastiche e i comuni per qualificare l’offerta formativa valorizzando le peculiarità locali.

La sottoscrizione del protocollo è a titolo non oneroso per il Comune di Agropoli. L’accordo non comporta impegni finanziari di spesa, poiché BIMED si sostiene autonomamente attraverso le proprie attività istituzionali e la partecipazione a bandi di finanziamento specifici.

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