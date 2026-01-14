Agropoli, la solidarietà scende in campo: giovedì la consegna dei proventi della tombola solidale

La solidarietà non è solo un concetto astratto, ma un’azione corale che si manifesta nel sostegno a chi vive momenti di difficoltà. Grazie al successo della Tombola Agropolese Solidale, promossa dall’associazione Liberi e Forti, la città di Agropoli si prepara a un momento di grande valore civile e umano. Giovedì 15 gennaio, alle ore 17:15, l’Aula Consiliare del Comune ospiterà la cerimonia ufficiale di consegna di quanto raccolto, trasformando la generosità dei partecipanti e dei partner in aiuti tangibili per il territorio.

Imprese e territorio: un legame indissolubile

Il cuore pulsante di questa iniziativa è rappresentato da alcune attività locali che hanno scelto di investire nel benessere della propria comunità. Senza il loro contributo discreto e costante, il raggiungimento di tali obiettivi non sarebbe stato possibile. Un ringraziamento particolare va a realtà come InfoCilento, rappresentata da Domenico Cerruti, il Gruppo Infante, Cilento Rent, Olivetti La Greca, Elysium e Cartomoda di Ubaldo Cianciulli. Queste imprese hanno dimostrato come il tessuto produttivo possa essere il primo motore del welfare cittadino.

Destinatari e distribuzione degli aiuti

La trasparenza e l’efficacia della distribuzione sono garantite dal coinvolgimento diretto delle istituzioni religiose e scolastiche. I buoni spesa raccolti saranno affidati alle Caritas parrocchiali, attraverso l’operato di Don Pasquale Gargione, Don Roberto Guida e Don Aniello Panzariello, figure da sempre in prima linea nel supporto alle famiglie bisognose.

Per quanto riguarda il sostegno all’istruzione, il materiale scolastico sarà consegnato alla Dirigente del I° Circolo di Agropoli, la Dott.ssa Margherita Baldi. Questa scelta sottolinea l’importanza di garantire a ogni bambino gli strumenti necessari per il proprio percorso educativo, investendo direttamente nel futuro delle nuove generazioni.