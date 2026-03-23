Agropoli, il futuro della città passa per il Consiglio: Bilancio e Lavori Pubblici al voto. Diretta su InfoCilento

La macchina amministrativa della Città di Agropoli si prepara ad un’assise importante per la definizione delle strategie di sviluppo future. Il Presidente del Consiglio Comunale, Franco Di Biasi, ha infatti convocato l’assemblea per il giorno 27 marzo 2026 alle ore 16:00, presso l’Aula consiliare del Comune.

L’ordine del giorno si presenta denso di adempimenti tecnici e politici di rilievo, volti a delineare l’assetto economico e infrastrutturale dell’ente. Qualora la seduta del 27 marzo dovesse andare deserta, è stata già prevista una seconda convocazione per il 31 marzo 2026, alla medesima ora.

Programmazione triennale e lavori pubblici

Uno dei punti cardine della discussione riguarderà il Programma triennale 2026 – 2028, unitamente all’Elenco annuale 2026 dei lavori pubblici. Parallelamente, il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie per l’anno in corso , oltre che sull’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026 – 2028.

Manovre di bilancio e ratifiche d’urgenza

Ampio spazio sarà dedicato alla gestione finanziaria dell’ente. L’assise dovrà procedere alla ratifica di tre diverse variazioni al bilancio di previsione armonizzato 2025/2027 (esercizio 2026), adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale tra l’inizio e la fine di febbraio 2026.

Tali provvedimenti, assunti durante l’esercizio provvisorio, necessitano ora del passaggio in aula per la definitiva convalida.

Il futuro dell’Azienda Speciale e il DUP

Il dibattito si estenderà anche ai servizi al cittadino con l’esame del Piano Programma 2026 – 2028 dell’Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi. A completare il quadro della pianificazione strategica saranno l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028 e il via libera definitivo al Bilancio armonizzato 2026/2028.

La maggioranza non dovrebbe avere problemi e dare il via libera ai punti all’ordine del giorno, anche se tra i consiglieri non manca il malcontento.

La diretta

Il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta su InfoCilento a partire dalle ore 16:00 sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it e su Facebook.