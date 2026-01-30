Agropoli avvia la creazione del Distretto del Commercio “Magna Graecia”: ecco i Comuni che ne faranno parte

Agropoli avvia la creazione del Distretto del Commercio ‘Magna Graecia’: ne faranno parte Agropoli (Comune capofila), Torchiara, Laureana Cilento, Prignano Cilento, Giungano, Cicerale e Perdifumo. La Giunta Comunale di Agropoli, retta dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha formalmente approvato la costituzione del Distretto Diffuso del Commercio (DDC).

Ecco di cosa si tratta

Si tratta di un’alleanza strategica per valorizzare il commercio di prossimità che si inserisce nel quadro normativo regionale e nazionale che promuove questi strumenti strategici di sviluppo territoriale, capaci di favorire la crescita delle attività commerciali, rafforzare l’identità dei territori e incentivare i flussi di consumo. La delibera, adottata sulla base del Testo Unico sul Commercio (L.R. 7/2020) e del disciplinare attuativo approvato dalla Regione Campania, rappresenta un’occasione unica per consolidare un modello di sviluppo condiviso tra pubblico e privato.

L’obiettivo

Il progetto prevede la redazione di uno statuto e di un accordo di distretto che definiranno gli obiettivi, le strategie di sviluppo e le modalità di gestione del nuovo organismo territoriale. L’obiettivo è creare un sistema integrato capace di valorizzare le risorse, migliorare l’attrattività dei luoghi e favorire la collaborazione tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, con particolare attenzione alle esigenze del territorio dell’Alto Cilento, già protagonista di molteplici iniziative di collaborazione tra i Comuni coinvolti. La Regione Campania, attraverso strumenti di finanziamento e cofinanziamento, supporterà le attività del Distretto per garantirne sostenibilità e successo.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi: «In qualità di ente capofila invitiamo tutte le realtà economiche e sociali del territorio a partecipare attivamente a questa iniziativa unendo le forze per supportare le grandi potenzialità di cui disponiamo e fare sinergia tra imprese e Amministrazioni locali per cogliere le opportunità offerte dai contributi dedicati ai Distretti del Commercio.

La sintonia di intenti che già unisce i Comuni finora coinvolti ha favorito la creazione di questo nuovo distretto che ci auguriamo possa offrire un’immagine di territorio coeso e una migliore crescita e cooperazione degli operatori commerciali».