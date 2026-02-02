Agropoli, AVIS: ecco il calendario delle raccolte sangue per febbraio 2026

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il calendario delle raccolte sangue per il mese di febbraio 2026, dopo la richiesta formale inviata dal presidente Rosario Capozzolo al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’ASL Salerno, diretta dal dott. Giovanni D’Arena. L’autorizzazione, regolarmente concessa, permette all’Unità di Raccolta di proseguire la propria attività a servizio della comunità e dei presidi sanitari del territorio.



L’associazione, attiva dal 1998 e punto di riferimento per la donazione volontaria nel Cilento, rinnova l’appello ai cittadini affinché partecipino numerosi: il fabbisogno di sangue resta costante e ogni donazione può contribuire a salvare vite.

Raccolte presso la sede AVIS di Agropoli: Via Cannetiello, 26, 84043 Agropoli SA

Le donazioni in sede si terranno nei seguenti giorni:

Domenica 1 febbraio 2026 – AVIS Sede Agropoli

– AVIS Sede Agropoli Lunedì 2 febbraio 2026 – AVIS Sede Agropoli

– AVIS Sede Agropoli Giovedì 5 febbraio 2026 – AVIS Sede Agropoli

– AVIS Sede Agropoli Lunedì 9 febbraio 2026 – AVIS Sede Agropoli

– AVIS Sede Agropoli Giovedì 12 febbraio 2026 – AVIS Sede Agropoli

– AVIS Sede Agropoli Domenica 15 febbraio 2026 – AVIS Sede Agropoli

– AVIS Sede Agropoli Lunedì 16 febbraio 2026 – AVIS Sede Agropoli

– AVIS Sede Agropoli Giovedì 19 febbraio 2026 – AVIS Sede Agropoli

– AVIS Sede Agropoli Lunedì 23 febbraio 2026 – in aggiornamento

– in aggiornamento Giovedì 26 febbraio 2026 – in aggiornamento

Raccolte con autoemoteca

L’unità mobile AVIS raggiungerà diversi comuni del territorio, facilitando la partecipazione dei donatori:

Domenica 1 febbraio 2026 – Olevano

– Olevano Domenica 8 febbraio 2026 – Capaccio

– Capaccio Domenica 8 febbraio 2026 – Albanella

– Albanella Domenica 15 febbraio 2026 – Perdifumo / Ottati

– Perdifumo / Ottati Domenica 22 febbraio 2026 – Roscigno

– Roscigno Domenica 22 febbraio 2026 – Castellabate

– Castellabate Venerdì 27 febbraio 2026 – Roccadaspide

Un invito alla solidarietà

Donare sangue è un gesto semplice, ma di enorme valore. Ogni sacca raccolta rappresenta una possibilità concreta di aiuto per chi affronta emergenze, interventi chirurgici o terapie complesse.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la sede AVIS di Agropoli al numero: 345 838 9667 o consultare i canali ufficiali dell’associazione.

