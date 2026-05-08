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Agropoli, Arena spettacoli in Piazza Paolo Serra, Apicella: «puntiamo a pubblicare il cartellone degli eventi quanto prima»

Agropoli approva la nuova Arena Spettacoli in Piazza Paolo Serra: 2.000 posti per musica e teatro. Scopri il piano eventi e il nuovo servizio navetta

Alessandro Pippa

La città di Agropoli si proietta verso una stagione di grande rilancio culturale e turistico. La Giunta comunale ha recentemente approvato un ambizioso progetto che prevede l’installazione di una grande arena spettacoli situata in Piazza Paolo Serra, proprio dinanzi al Cineteatro Eduardo De Filippo. Questa nuova infrastruttura, progettata per ospitare fino a 2.000 spettatori, è destinata a diventare il cuore pulsante della programmazione artistica cittadina per il prossimo triennio.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di creare uno spazio polifunzionale capace di integrare l’offerta del cineteatro con la vitalità della piazza, trasformando l’area in un vero e proprio distretto delle arti e dell’intrattenimento dal vivo.

Un fulcro strategico per la cultura e il turismo

L’assessore agli Eventi e al Turismo, Roberto Apicella, ha illustrato i dettagli tecnici e logistici dell’intervento, sottolineando come la struttura sarà versatile e adatta a una vasta gamma di manifestazioni. Dal teatro alla musica leggera, l’arena si candida a ospitare le principali eccellenze del panorama artistico nazionale e internazionale.

In merito alla programmazione e agli obiettivi futuri, l’assessore ha dichiarato: «Con questo progetto puntiamo a pubblicare il cartellone degli eventi quanto prima». La rapidità nella pianificazione permetterà ad Agropoli di posizionarsi con forza nel mercato turistico regionale, offrendo una proposta strutturata e di alto profilo già per la prossima stagione estiva.

Piano parcheggi e logistica: il servizio navetta dallo Stadio Guariglia

Oltre alla realizzazione dell’arena, l’amministrazione ha predisposto un piano straordinario per la gestione della viabilità e della sosta, fondamentale per accogliere l’importante afflusso di pubblico previsto. Per decongestionare il centro cittadino e garantire una fruizione agevole degli eventi, è stata annunciata l’apertura di un parcheggio aggiuntivo presso lo Stadio Raffaele Guariglia.

Per facilitare gli spostamenti, sarà attivato un servizio navetta dedicato che collegherà l’area di sosta dello stadio sia con la nuova arena spettacoli in Piazza Paolo Serra, sia con il resto del centro cittadino. Questa soluzione logistica mira a coniugare la grande partecipazione di pubblico con il rispetto della vivibilità urbana, offrendo ai visitatori un’alternativa comoda ed efficiente per raggiungere il cuore della manifestazione.

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