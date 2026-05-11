Addio al generale Antonio Gagliardo: camera ardente a San Giovanni a Piro e domani i funerali

È stata allestita presso l’aula consiliare del Comune di San Giovanni a Piro la camera ardente per l’ultimo saluto al generale dell’Arma dei Carabinieri Antonio Gagliardo, figura di spicco dell’intero territorio. Diversi i messaggi di cordoglio e gli attestati di affetto e di stima che già nella giornata di ieri, non appena si è diffusa la notizia del decesso, sono giunti ai familiari del generale Gagliardo. Tante le persone che a partire dalle prime ore di questo pomeriggio si sono recate presso la casa comunale per un ultimo saluto al generale, le cui esequie si terranno domani 12 maggio alle ore 15 nella chiesa madre di San Giovanni a Piro.

Una carriera prestigiosa tra sicurezza e cooperazione internazionale

Alto ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, nato a San Giovanni a Piro e residente a Scario, il generale Antonio Gagliardo ha dedicato gran parte della sua vita, dal 1961 al 2006, al servizio dell’Arma. Nel corso degli anni ha rivestito diversi incarichi importanti. Esperto di sicurezza e di contrasto alla criminalità organizzata, il generale Gagliardo ha ricoperto anche il ruolo di direttore dell’Europol, l’agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione tra le forze di polizia. Un’importante e prestigiosa carriera militare terminata dunque nel 2006, dopo 45 anni di onorato servizio.

L’impegno per il mare e la tutela dell’ambiente

Dismessa la divisa, il generale si è dedicato a un’altra sua grande passione, quella per il mare, che l’ha portato a comandare la sua imbarcazione a vela, la “Fedelissima”, nel corso dei Giri d’Italia in barca a vela. Presidente della sezione della Lega Navale di Scario, il generale Gagliardo è stato sempre uno strenuo difensore della tutela dell’ambiente nelle aree marine protette. I suoi viaggi a bordo della “Fedelissima” hanno rappresentato, per diversi anni, un appuntamento da seguire per tutti gli appassionati del mare e della natura.