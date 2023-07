Accadde oggi, curiosità, avvenimenti, notizie e Santi del 21 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 21 luglio è un giorno ricco di storia, curiosità e celebrità. E’ una data che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia. Questo giorno ci offre una panoramica interessante di avvenimenti significativi, curiosità e personalità che hanno contribuito a plasmare il nostro mondo. Scopriamo insieme cosa l’almanacco del giorno.

Santi del 21 luglio

Il 21 luglio è una data importante per la liturgia cattolica, poiché sono commemorati due importanti santi: San Lorenzo da Brindisi e Santa Maria Maddalena. San Lorenzo da Brindisi, noto anche come Lorenzo da Brindisi, fu un frate francescano che visse tra il XVI e il XVII secolo ed è famoso per la sua eloquenza e i suoi talenti linguistici. Santa Maria Maddalena, invece, è una figura biblica molto venerata nella tradizione cristiana, considerata una delle prime testimoni della resurrezione di Gesù.

Avvenimenti storici

Il 21 luglio è stato testimone di diversi eventi significativi nel corso della storia. Uno degli eventi più rilevanti è la presa della Bastiglia, avvenuta a Parigi nel 1789, segnando l’inizio della Rivoluzione Francese. La caduta della prigione della Bastiglia simboleggiò la rottura del potere assoluto della monarchia francese e l’avvio di un periodo di cambiamenti radicali nella società francese e europea.

Cosa è accaduto nel mondo

In questa data, nel 1969, l’umanità raggiunse un traguardo epocale quando l’astronauta statunitense Neil Armstrong divenne il primo essere umano a mettere piede sulla Luna. La missione Apollo 11 fu un evento storico di portata mondiale e segnò un passo importante nell’esplorazione spaziale e nella corsa alla conquista del nostro satellite naturale.

Notizie curiose

Il 21 luglio è stato anche il giorno in cui, nel 1925, si tenne il celebre “Processo delle Scimmie” a Dayton, Tennessee, negli Stati Uniti. Il processo coinvolse l’insegnante John Scopes, accusato di insegnare l’evoluzione nelle scuole, violando così la cosiddetta “legge anti-evoluzione” dello stato del Tennessee. Il processo suscitò grande interesse a livello nazionale e divenne un simbolo del conflitto tra scienza e fede nel contesto dell’insegnamento dell’evoluzione nelle scuole americane.

Celebrità nate il 21 luglio

Il 21 luglio ha visto la nascita di diverse personalità di spicco nel mondo dello spettacolo e della cultura. Tra le celebrità nate in questa data, troviamo il grande scrittore e critico letterario italiano Italo Calvino (1923), conosciuto per opere come “Il barone rampante” e “Il visconte dimezzato”, e l’attore premio Oscar Robin Williams (1951), amato per le sue interpretazioni in film indimenticabili come “L’attimo fuggente” e “Good Morning, Vietnam”.

Celebrità morte il 21 luglio

Il 21 luglio è stato anche il giorno in cui ci ha lasciato una delle icone della musica, Amy Winehouse, nel 2011. La talentuosa cantautrice britannica ha conquistato il mondo con la sua voce unica e il suo stile unico, ma ha anche lottato con problemi personali e dipendenze che hanno tristemente segnato la sua breve vita.

Aforisma del giorno

“La saggezza è figlia dell’esperienza, ma non la sua creatura.” – Leonardo da Vinci.