“A2 del Mediterraneo”, Anas: limitazioni al traffico per lavori in provincia di Salerno, ecco quando

Per consentire l’esecuzione di lavori lungo l’Autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, Diramazione Napoli, in corrispondenza del km 2,300 circa, tra gli svincoli di Salerno Centro e Salerno Fratte, sarà istituito un restringimento di carreggiata con chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia.

Le info utili

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22:00 di questa sera fino alle ore 06:00 di lunedì 11 maggio 2026. Per i veicoli provenienti da Napoli e diretti verso Salerno e il Cilento si consiglia di utilizzare l’A30 “Caserta–Salerno”, al fine di evitare possibili rallentamenti lungo il tratto interessato dai lavori.