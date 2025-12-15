A Paestum la presentazione del libro di Luigi De Magistris “Poteri Occulti”

Per riflettere sul valore della democrazia e del ruolo delle istituzioni. Sarà presentato martedì 16 dicembre 2025 alle ore 18 l’ultimo libro di Luigi de Magistris, dal titolo “Poteri occulti: dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia”. L’evento si svolgerà nell’accogliente cornice della Biblioteca Erica, in piazza Carlo Santini a Capaccio Paestum, promosso da “Women at Work”, collettivo composto da donne lavoratrici e imprenditrici, che vuole essere parte attiva dei processi sociali del Paese.

Un volume che si concentra sull’idea di un “sistema criminale istituzionalizzato che si mimetizza nello Stato. Un attacco costante alla Costituzione e alla democrazia”.

«Presenteremo l’ultimo saggio di Luigi De Magistris “Poteri Occulti”, una contro-storia della nostra Repubblica, sottomessa al ricatto delle mafie e delle massonerie – sottolinea Biancaluna Bifulco, tra le fondatrici di Women at Work, in dialogo con De Magistris -Il libro ricostruisce il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana: un vero e proprio “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia.

L’appuntamento

De Magistris documenta come operano le nuove mafie al tempo del neoliberismo e denuncia la dilagante corruzione e la rinascita di una P2 trasversale ai partiti, dedita alla predazione delle risorse pubbliche. Per “Women at Work” sarà l’occasione per riconoscere il ruolo delle donne nella politica per delineare nuovi strumenti di partecipazione».

Un volume che è un appello all’azione collettiva: “Se si è isolati si viene colpiti, ma se si è in tanti si può cambiare la realtà e realizzare i sogni”, evidenzia lo stesso autore.

«Sarà un dibattito ampio, sulla corrosione della vita democratica, a partire dal concetto di “mimetizzazione del sistema criminale” su cui insiste De Magistris, che evidenzia nel suo testo la penetrazione di queste forze nell’economia legale e nella politica, con effetti devastanti sullo sviluppo dell’intero Paese e del Mezzogiorno – sottolinea la giornalista Barbara Landi, che modererà l’incontro.

Un racconto di “fatti, documenti, sentenze che hanno condizionato la nostra Repubblica”, secondo l’autore, con il suo invito all’impegno civile, sociale e politico, per contrastare la rassegnazione, soprattutto nelle giovani generazioni. Un dibattito che intende sviluppare una coscienza etica e civile che sappia interpretare e decifrare la contemporaneità. Con questo incontro Women at Work intende concentrarsi sulla diffusione di una cultura della legalità e della giustizia sociale».

Si amplia, così, la rete di Women at Work, nata inizialmente come factory per favorire la creatività femminile. «Il collettivo è oggi trasversale a settori multidisciplinari: dall’arte al management, per sostenere le donne che hanno voglia di fare impresa, che hanno idee, ma spesso non hanno strumenti per concretizzare la loro intuizione – afferma Fernanda Dalila Longo, coordinatrice del progetto.

Stiamo realizzando iniziative diversificate, accolte con grande entusiasmo, raccontando anche il lavoro prezioso delle donne nell’economia e nell’Agricoltura della Piana del Sele. Lavoriamo per ridurre il divario di genere e per le pari opportunità in ogni settore. Con il libro di De Magistris apriamo un nuovo segmento, ovvero il ruolo delle donne in politica e nella vita pubblica».

Il libro

Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità̀ organizzata, Luigi de Magistris in questo saggio evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più̀ pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura.

Negli ultimi trent’anni, in particolare, si è assistito a una crescente criminalità̀ istituzionale: i poteri occulti si sono mimetizzati nelle istituzioni, utilizzate per finalità̀ illegali e per colpire, attraverso la legalità̀ formale, chiunque osi indagare o opporsi.

Dalla Prima Repubblica a oggi – dalla strategia della tensione al piano di rinascita democratica della Loggia P2, dalla trattativa Stato-mafia alle politiche autoritarie e salva corrotti del governo Meloni – il libro ricostruisce il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana: un vero e proprio “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia.

De Magistris documenta come operano le nuove mafie al tempo del neoliberismo e denuncia la dilagante corruzione e la rinascita di una P2 trasversale ai partiti, dedita alla predazione delle risorse pubbliche. Nonostante la forza di questo sistema criminale, esistono ancora servitori dello Stato, come de Magistris, che hanno lottato e continuano a lottare per difendere legalità̀ e giustizia, pagando spesso un prezzo altissimo.

Analizzando fatti e vicende che pochi hanno il coraggio di raccontare, Poteri occulti è una lettura essenziale per conoscere le profonde connessioni tra politica, affari, criminalità̀ e poteri segreti e al contempo un appassionato appello per un risveglio politico, etico e civile.