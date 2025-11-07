‘A Mburnata: il calore del forno e della comunità torna a Novi Velia

L’Associazione Culturale Modalità On rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno cilentano.

In Piazza Cafasso, a Novi Velia, dal 7 al 9 novembre 2025, a partire dalle ore 19, si terrà l’ottava edizione de ‘A Mburnata, una festa che celebra il forno tradizionale e il calore della convivialità familiare.

I valori della tradizione

L’evento nasce per valorizzare sapori autentici e antiche modalità di preparazione, custodite e tramandate nel tempo. Protagonisti assoluti delle serate saranno i prodotti della tradizione, preparati secondo metodi genuini e legati alla cultura contadina locale: la pizza con il pomodoro, la pizza con le alici, la pizza con con le cicorie, foglie e patate, la salsiccia con patate al forno e le castagne arrostite.

Non mancheranno i dolci tipici e il vino nuovo, da gustare in un’atmosfera di festa semplice e condivisa, che richiama il piacere dello stare insieme davanti al forno acceso.

Cibo e note

Il programma prevede anche momenti di musica e intrattenimento: il 7 novembre si esibirà la Cortazzo Band, l’8 novembre sarà la volta di Alessandro Gaudio, mentre la chiusura del 9 novembre sarà affidata al Karaoke DJ Elo. Ogni sera, fin dalle 18.30, sono previste attività dedicate ai più piccoli, con storie animate, laboratori creativi e giochi di gruppo.

La giornata di domenica offrirà inoltre un appuntamento speciale a partire dalle 10.30, con giochi artigianali, caccia al tesoro, escursioni nella natura e un pranzo comunitario su prenotazione.

‘A Mburnata si conferma così un evento capace di unire sapori, tradizioni e socialità, restituendo alla comunità il valore del ritrovarsi attorno a un forno acceso che scalda non solo il cibo, ma anche le relazioni.