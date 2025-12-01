A Capaccio Paesutm la presentazione dell’ultimo libro di Marcello Veneziani

In un clima di intensa partecipazione e curiosità intellettuale, la Fondazione Giambattista Vico, presieduta da Luigi Maria Pepe, organizza un evento che sa coniugare riflessione filosofica, esplorazione critica e sperimentazione culturale.

L’appuntamento è per oggi, primo dicembre, alle ore 18.00, presso la Tenuta Vannulo, Capaccio Paestum, si tratta della presentazione dell’ ultimo lavoro di Marcello Veneziani, “Nietzsche e Marx si davano la mano”, evento rivolto a studiosi, appassionati e cittadini desiderosi di confrontarsi con due figure cardine del pensiero moderno, accomunate in un ideale incontro di idee, tensioni e provocazioni concettuali.

L’iniziativa, voluta dal filosofo Vincenzo Pepe, è stata strutturata come un ponte tra scuole di pensiero spesso percepite come inconciliabili e metterà al centro la possibilità di leggere Nietzsche e Marx non come poli opposti, ma come interpreti complementari delle crisi e delle potenzialità dell’essere umano. Attraverso un monologo appassionato dell’ autore e un dialogo aperto con il pubblico, la serata mostrerà come il confronto tra paradigmi differenti possa generare nuove vie interpretative, utili per comprendere la complessità del mondo contemporaneo.

La serata inaugurerà anche l’ inizio di un nuovo percorso, che segnerà la nascita di un gruppo di animazione culturale e filosofica, un laboratorio permanente di idee dedicato alla divulgazione, alla formazione e all’elaborazione critica collettiva.

A guidare questo nuovo percorso sarà la professoressa Daniela Di Bartolomeo, esperta operatrice culturale, da anni attiva nella promozione di iniziative che mettono in dialogo arti, pensiero e partecipazione sociale. Con la sua esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e nella gestione di processi creativi condivisi, ella propone la programmazione di eventi dinamici, inclusivi, interdisciplinari, da realizzarsi in collaborazione con le scuole presenti sul territorio.

La serata, con la straordinaria presenza del fine intellettuale Marcello Veneziani, è indice della volontà della Fondazione Giambattista Vico di coltivare un pensiero vivo, dialogico e plurale, soprattutto in un tempo in cui la complessità sociale richiede strumenti interpretativi nuovi e profondi.

In questo modo la Fondazione rinnova il proprio impegno a fare della filosofia e della cultura, nell’ accezione più autentica del lemma, un’esperienza concreta, capace di incidere sul tessuto culturale e civile della comunità.