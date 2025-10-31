A Capaccio Paestum arriva il ministro Lollobrigida: incontro con Confagricoltura

L’agricoltura campana tra innovazione, sostenibilità e competitività: questo il tema del convegno organizzato da Confagricoltura Campania il giorno 13 novembre prossimo, alle ore 17:30, presso l’Hotel Savoy di Capaccio Paestum.
L’appuntamento
Dopo i saluti di Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, interverranno: Fabio Vitale, direttore generale AGEA; Antonio Iannone, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; Edmondo Cirielli, viceministro agli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale nonché candidato governatore del centrodestra in Campania.
Concluderà Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Modera Francesca Cantini, giornalista del TG5.