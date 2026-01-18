A Capaccio il “Poster della Pace”: il Lions Club Paestum Host celebra l’arte e premia gli studenti

Il Lions Club Paestum Host presenta, sabato 31 gennaio alle 17:30, presso la biblioteca Erica in piazza Santini a Capaccio Scalo, la cerimonia di premiazione Poster della Pace – “Uniti come una sola cosa” 2025-2026.

Il programma

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Capaccio Paestum che hanno partecipato al concorso internazionale, accompagnati dal Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Fauceglia e dalla Prof.ssa di Arte e Immagine Paola Arcaro, saranno premiati con attestati e manufatti artigianali a tiratura limitata, mentre le loro opere saranno esposte nella sala Erica.

Gli interventi

Presenti alla cerimonia le autorità lionistiche: il Presidente del Lions Club Paestum Host Luca Di Bartolomeo; il Presidente di Zona 18 Sara Annachiara Spinelli; la Responsabile Distrettuale “Poster della pace” Maria Pia Carraturo; il Presidente della VII Circoscrizione Sergio Esposito; il Segretario del Lions Club Paestum Host Laura Russo e la Dott.ssa Angela Ruberto referenti di club del service.

L’arte come motore di cambiamento

La giuria ha accolto con grande favore il messaggio di pace dei ragazzi dell’istituto capaccese, premiandone le qualità artistiche e l’impegno civile. Un esempio di come l’arte possa farsi motore di cambiamento, in perfetta sintonia con lo spirito del motto lionistico ‘We Serve’. L’evento è aperto al pubblico.