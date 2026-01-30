Polla: cavalla incinta cade in un canale, salvata dopo ore di lavoro

Questa mattina nelle campagne di Polla, lungo la strada interna che conduce alla zona industriale una cavalla incinta è rimasta intrappolata in un canale, rischiando seriamente di annegare. L’animale, caduto accidentalmente non riusciva più a rialzarsi né a uscire autonomamente.

L’operazione di recupero

L’allarme ha fatto scattare una complessa operazione di soccorso che ha visto impegnate più forze sul campo. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti nelle prime ore del mattino, avviando subito le delicate manovre di recupero. Con loro anche i carabinieri forestali e la Polizia locale di Polla, che hanno garantito supporto e sicurezza durante tutte le fasi dell’intervento.

Determinante si è rivelato anche l’aiuto tecnico di un imprenditore della zona, che ha messo a disposizione una gru. Dopo un primo tentativo effettuato manualmente, proprio grazie all’uso del mezzo meccanico è stato possibile sollevare l’animale e trarlo in salvo senza ulteriori conseguenze.