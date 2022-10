Incidente di caccia: ferito uomo scambiato per un cinghiale

In questo periodo dell’anno i boschi sono particolarmente frequentati. Ci sono i cercatori di funghi e persone che praticano l’attività venatoria. Ecco perché è necessario fare attenzione e rispettare le regole per non incorrere in un incidente di caccia.

Incidente di Caccia a Stella Cilento: il caso

È quando accaduto ieri in un’area boschiva di Stella Cilento. Un uomo originario proprio del centro cilentano stava raccogliendo dei funghi quando sembrerebbe che un cacciatore lo abbia accidentalmente colpito con un proiettile partito dal suo fucile.

Secondo le prime sommarie ricostruzioni l’uomo potrebbe aver scambiato il cercatore di funghi per un cinghiale e così avrebbe esploso un colpo. Un incidente di caccia che poteva costare caro.

I soccorsi

Immediatamente è scattato l’allarme. Il ferito è stato trasferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove è attualmente ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso sull’accaduto da parte delle forze dell’ordine.

Purtroppo gli incidenti di caccia non sono nuovi. Addirittura nella primavera dello scorso anno a Montecorice un uomo scambiò la moglie per un cinghiale e la ferì per fortuna in maniera non grave. Ci sono stati episodi nel Cilento che però hanno avuto anche dei tragici epiloghi.