Montecorice: scambia la moglie per un cinghiale, spara e la ferisce

MONTECORICE. Donna ferita con un colpo di fucile da caccia. E’ successo nel pomeriggio di ieri a Giungatelle, frazione del Comune di Montecorice. La donna per fortuna non è in gravi condizioni.

Al momento dell’incidente si trovava nell’orto. Sarebbe stato il marito a colpirla, accidentalmente, forse pensando che si trattasse di un cinghiale.

Sul posto la centrale operativa ha inviato i sanitari del GI.VI del Saut di Castellabate che hanno trasferito la malcapitata presso l’ospedale “San Luca”. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello. A loro il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo, 70 anni, avrebbe sparato vedendo muoversi la vegetazione, pensando si trattasse di un cinghiale che da tempo devasta i campi della zona.