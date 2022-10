Felitto, cade da un albero e batte la testa: in gravi condizioni un imprenditore

È accaduto oggi, un 50enne di Felitto, noto imprenditore del posto, è caduto da un albero battendo la testa.

La dinamica dell’incidente avvenuto a Felitto

L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Ruggi di Salerno con l’eliambulanza del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi.

Il malcapitato, proprietario di un distributore di carburanti, stava potando col motosega un albero di gelsi nel giardino di casa con l’ausilio di una scala quando, improvvisamente è caduto battendo rovinosamente la testa a terra da un’altezza di circa 3 metri.

Il 50enne si trova ora in prognosi riservata presso l’ospedale Ruggi di Salerno

Svenuto, ha perso molto sangue. A dare l’allarme la moglie, che ha chiamato subito i soccorsi in preda al panico.

Sul luogo dell’incidente, è arrivata l’unità rianimativa del 118 in servizio presso la postazione di Piaggine, che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale dove ora è ricoverato in prognosi riservata.

Altri incidenti simili nel Cilento

Non è la prima volta che accadono incidenti di questo tipo, anche qualche anno fa, a Cannalonga un uomo sfiorò la tragedia.

Stava,infatti, effettuando degli interventi di potatura in località Nocellito (a nord est dell’abitato), quando cadde nel vuoto.

Anche, in quel caso, trasportato con l’eliambulanza, l’uomo rimase per diversi giorni in prognosi riservata.

Quello che si raccomanda, è di non improvvisarsi e di prendere tutte le precauzioni possibili affinché non accadano questi incidenti che possono avere, talvolta, risvolti tragici.

I rilievi dell’incidente, sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Castel San Lorenzo.