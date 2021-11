Villammare, tentato furto ad un distributore di carburante

Tentato furto questa notte presso il distributore Q8, sito sulla SS18 da Sapri a Villammare: ignoti hanno tentato di scassinare la cassa del self service per rubarne l’incasso, ma senza riuscirvi. Grazie al sofisticato sistema di sicurezza, infatti, i malviventi hanno danneggiato il lettore di banconote, non riuscendo però a prelevare nulla.

Sul posto per i rilievi del caso Carabinieri della Stazione di Vibonati, coordinati dal maresciallo Massimiliano Castellino.

Ad agire potrebbero essere state due persone. Il servizio di videosorveglianza del distributore potrebbe chiarire l’accaduto e – si spera – dare anche un volto ai malviventi.

Attualmente il distributore è fuori servizio a causa del danneggiamento del lettore delle banconote, che ne impedisce il regolare funzionamento.