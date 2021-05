Agropoli aderisce al sistema bibliotecario “Paestum Alto Cilento”

Il Comune di Agropoli, retto dal sindaco Adamo Coppola, aderisce al sistema bibliotecario “Paestum Alto Cilento” dell’Unione dei Comuni di cui l’Ente fa parte.

L’iniziativa dell’amministrazione servirà a valorizzare i servizi e le iniziative della locale biblioteca prevedendo una rete di tutte le strutture presenti sul territorio sia scolastiche che private.

Il tutto è indirizzato ad uno sviluppo di una cooperazione bibliotecaria, sviluppando quell’integrazione che può essere utile all’implementazione dei servizi.

Il Comune, fanno sapere da Palazzo di città, “ha in grande considerazione la valorizzazione della cultura ed in particolare della lettura come valore riconosciuto e condiviso che contribuisce a sostenere la crescita socio-culturale dei suoi cittadini e della comunità tutta ed è proprio per questo che intende valorizzare la biblioteca comunale”